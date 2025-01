La violenta confesión de Mauricio Macri: "Le llegué a pegar una piña en el estómago"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/1874142626628190662&partner=&hide_thread=false "Le llegué a pegar una piña en el estómago al novio de una de mis hijas"



Mauricio Macri contó que tuvo "un momento crítico" en su vida que lo trató con su psicoanalista y reveló: "Soy muy celoso como papá, tengo que controlarlo, aunque he aprendido a comportarme". pic.twitter.com/V59v9L7IGR — Corta (@somoscorta) December 31, 2024



"Muy, pero bueno como ella es mi cuarta mujer ya he aprendido a comportarme. Con la segunda le llegué a pegar una piña en el estómago a un novio cuando me saludó. Mi hija me dijo: '¿Papá te volviste loco'", recordó. Y siguió: "Es que no me gustó cómo me sonrío el tipo, le dije".