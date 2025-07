La actitud de Juan Portillo que hizo enfurecer a los hinchas de Talleres

El problema de Juan Portillo es que no le conviene ponerse a un tipo como Fassi en contra, ya que es un presidente que no le interesa perder dinero con tal que los jugadores hagan lo que él quiera, con esto queremos decir que, si tiene que tener parado a Portillo 6 meses y que baje su cotización, lo hará, ya que no es una persona que se deje intimidar el presidente de Talleres.

La crisis en Talleres es grande, arrancó en zona de descenso directo el torneo y ahora perdió en la primera fecha y se complicó aún más. Por eso a los hinchas no les cayó nada bien que el jugador quiera irse por la fuerza y se lo hicieron saber.

Lo cierto es que nadie sabe cómo terminará esta novela, pero lo que sí está claro es que Juan Portillo no volverá a jugar más en Talleres, ni ahora ni en el futuro lejano, es un jugador vetado de por vida.

