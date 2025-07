San Lorenzo: AFA de Chiqui Tapia salva a Marcelo Moretti pero ojo Karina Milei

Por tal motivo, la Casa Madre del fútbol local, dice que tiene la competencia y jurisdicción de dicho caso y es allí donde se debe investigar.

Bajo el principio "non bis in idem", AFA le dice a CASLA que la investigación a Moretti en el club no debería existir ya que un hecho no se puede juzgar dos veces.

image.png

Cuando parecía que una posible salida de Moretti podría traer algo de paz al Ciclón, apareció un salvavida de la AFA de Chiqui Tapia.

Ojo con Karina Milei

Según afirmaron los periodistas Pablo Lafourcade y Mariano de la Fuente en su vivo de YouTube, Tapia tiene un lema para su AFA.

Chiqui, le habría dicho a Julio Lopardo (vice 1° y hoy presidente en ejercicio de San Lorenzo): "no quiero quilombo" en la reunión que sostuvieron el 4 de julio en la casa del presidente del fútbol argentino.

El viernes 27 de junio, la gente del Ciclón marchó en contra de Marcelo Moretti y uno de los cánticos que se escucharon en Avenida La Plata 1700 fue "Chiqui Tapia no te lo decimos más, si lo bancás a Moretti que quilombo se va a armar".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Rodri_Vizcarra/status/1938739666481512832&partner=&hide_thread=false “Chiqui Tapia, Chiqui Tapia, no te lo decimos más, si lo bancás a #Moretti que quilombo se va a armar”



Cantos contra el Presidente de la AFA pic.twitter.com/rxgZNON3kV — Rodrigo Vizcarra (@Rodri_Vizcarra) June 27, 2025

La gente del Ciclón, suele velar por sus intereses y será interesante ver cómo reacciona el próximo sábado 19 de julio cuando reciba a Gimnasia por la segunda fecha del Torneo Clausura. Y hasta quizá, se organice una marcha en repudio a esta "banca" desde AFA al presidente en licencia.

Desde Casa de Gobierno (y principalmente Karina Milei y Sebastián Pareja), esperan traspiés de Tapia y esta jugada podría jugarle en contra a este último.

Cabe recordar, que Javier Milei, aprovechó la eliminación de Boca y River del Mundial de Clubes para apuntarle a "Chiqui".

Serán horas, días y semanas determinantes en donde se determinará que institución tiene competencia para "juzgar" a Marcelo Moretti.

+ EN GOLAZO 24

Llora Enzo Pérez por lo que dice Gustavo Yarroch sobre River y Marcelo Gallardo

Lanús habilitó entradas para no socios vs. Rosario Central para ver a Di María

Guiño de Alak al acuerdo Tapia-Kicillof por la Selección Argentina en La Plata

Maravilla firmó con Racing y la Academia lanzó fuertes chicanas a River

Central Córdoba 0 - Cerro Largo 0: Valioso empate del visitante, que espera revancha