La final de copa que tiene Vélez ¿y Guillermo Barros Schelotto? por delante

Guillermo Barros Schelotto, Vélez y la Supercopa Argentina

Aunque todavía no está confirmada su llegada, todo indica que el ex entrenador de Boca Juniors se convertirá en entrenador del conjunto de Liniers. Si la mentalidad competitiva de Guillermo no se puede negar, entonces seguramente que fue una tentación para él los compromisos que tiene Vélez por delante. Levantar a un equipo caído, darle un funcionamiento, eso seguro. Pero también hay Copa Libertadores y, además, una final.

Es que Vélez tiene que disputar la Supercopa Argentina contra Central Córdoba. El Fortín por haber sido campeón de la Liga Profesional 2024, el Ferroviario por coronarse con la Copa Argentina 2024. Partido único y por el título.

Inicialmente, la AFA había programado la fecha de la final para el 12/03. Es decir, el miércoles de la semana que viene. La entidad que preside Chiqui Tapia decidió posponer la Supercopa Argentina por motivos de logística. Está claro que lo hizo antes de que en Vélez detone la bomba y esté a la deriva, pero la noticia fue bien recibida en Liniers.

