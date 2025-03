Luis Caputo defendió el DNU de acuerdo con el FMI para eludir a la "mayoría kirchnerista"

caputo selfie.jpg Luis Caputo afirmó que ya está estipulado el monto que recibirá la Argentina del FMI pero dijo que no puede dar detalles del mismo hasta que lo apruebe el board del organismo.

Sobre el tipo de acuerdo que se firmará, el ministro no quiso dar detalles pero indicó: “implican nuevos fondos, no implica más deuda. En el activo del BCRA hay bonos respaldando pesos, con los dólares del FMI se recomprará esa deuda del tesoro en poder el BCRA y ‘matamos’ esa deuda ” pero “en el neto no aumenta la deuda y respaldamos con dólares ”.