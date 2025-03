Edesur investigada por cortes masivos en el AMBA

Motivo del apagón

El principal motivo del apagón en el AMBA fue el "desenganche" de dos líneas de alta tensión paralelas de 220 kv de Edesur, que transportaban 500 MW a la zona sur del gran Buenos Aires y a un tercio de la Capital Federal.

El corte provocó que salgan de funcionamiento preventivamente Central Puerto, Central Costanera, Central Barragán y de Dock Sud.

Bajó la temperatura pero siguen los cortes de luz Bajó la temperatura pero siguen los cortes de luz

Sobre el terreno

Trabajadores de Edesur que revisaron el recorrido de las líneas 30 y 31 que conectan las subestaciones Bosques y Hudson encontraron "cables tirados" en las zonas del corte. Esa es la principal prueba.

Dentro de la empresa no observaron indicios de una falla habitual: no hubo incendio, ni animales involucrados, ni fuertes vientos, ni tormentas. Por motivos naturales, esas líneas no se descolgaron.

