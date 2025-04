Javier Milei ninguneó a la CELAC pero estalló por la "Declaración de Tegucigalpa"

Al cierre, se firmó una declaración conjunta de 8 puntos acordados por 31 de los 33 países. Como era de esperar, los dos países que quedaron afuera del acuerdo fueron justamente Paraguay y Argentina, cuyos presidentes no asistieron a la cumbre y enviaron delegados. Una curiosidad es que incluso firmó El Salvador, cuyo presidente Nayib Bukele es el único latinoamericano -por ahora- que tiene confirmada reunión con Trump en la Casa Blanca.

"Yo creo que hay un consenso. Todos conocemos estos ocho puntos, hay suficiente consenso. Queda aprobado", aseguró la presidenta hondureña antes de fundirse en un abrazo con algunos de sus pares, entre ellos Lula da Silva y Claudia Sheinbaum.

Pero enseguida tomó el micrófono la representante de Paraguay para aclarar que "no hay consenso". "Paraguay no da su consenso a la declaración. Reitero una vez más: Paraguay no da su consenso", insistió Nimia da Silva, directora general de Política Multilateral de la Cancillería paraguaya.

"Tampoco Argentina. Me sumo a lo dicho por Paraguay. La delegación de Argentina no da el consenso. Se están violando los estatutos de la Celac", se quejó el delegado argentino, el vicecanciller Eduardo Bustamente.

La Declaración de Tegucigalpa ratifica la plena vigencia de la denominada Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz. Esta tiene como base el respeto a los propósitos y principios de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional, la cooperación internacional, la democracia y el Estado de Derecho, el multilateralismo, la protección y promoción de todos los derechos humanos. el respeto a la autodeterminación, la no injerencia en los asuntos internos, la soberanía y la integridad territorial.

El texto rechaza, a la vez, la imposición de medidas coercitivas unilaterales, contrarias al Derecho Internacional, incluidas las restrictivas al comercio internacional. Y subraya la importancia de concertar intervenciones conjuntas de la CELAC en los foros multilaterales en temas de interés común.

Proyecto Declaración de Tegucigalpa de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños

En el marco de la IX Cumbre de Jefas, Jefes de Estado y de Gobierno y ante los retos actuales de la región, declaran:



En el marco de la IX Cumbre de Jefas, Jefes de Estado y de Gobierno y ante los retos actuales de la región, declaran: pic.twitter.com/XX3XEiBodD — Cancillería Honduras (@CancilleriaHN) April 9, 2025

Luego, este jueves (10/04), Cancillería difundió un duro comunicado.

Duro comunicado de Cancillería contra la CELAC

"La República Argentina expresa su más enérgico rechazo ante la violación de los procedimientos que rigen el funcionamiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), ocurrida durante la IX Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en la República de Honduras, bajo la Presidencia Pro Témpore (PPT) de dicho país.

Durante dicha Cumbre, la Argentina no otorgó su consenso para la adopción del documento titulado 'Declaración de Tegucigalpa'. No obstante, la PPT hondureña intentó imponer dicho texto de manera ilegítima, invocando una figura inexistente en el marco normativo de la CELAC: el llamado consenso suficiente'.

Esta expresión ambigua e imprecisa contradice el principio de consenso pleno, piedra angular del funcionamiento institucional de la CELAC, tal como lo establece su documento fundacional “Procedimientos para el funcionamiento orgánico de la CELAC”.

La República Argentina deja constancia formal de que la denominada “Declaración de Tegucigalpa” carece de validez y no puede ser considerada un documento oficial de la CELAC. En este sentido, se ha remitido una nota a todos los Estados Miembros requiriendo a la Presidencia Pro Témpore que se abstenga de presentar como válida o representativa cualquier declaración que no cuente con el consenso expreso de la totalidad de los Estados.

Asimismo, la Argentina advierte con preocupación que en el seno de la CELAC se está otorgando voz y protagonismo a regímenes autoritarios y no democráticos cuya participación debería ser suspendida hasta que se reencaucen como países democráticos con plena vigencia de los derechos humanos y civiles. La influencia desproporcionada de estos actores distorsiona la agenda y desvirtúa los resultados del foro regional.

La Argentina reafirma su compromiso con los principios democráticos, el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento de la integración regional basada en normas claras, consensos plenos y respeto mutuo".

