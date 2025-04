Un vaso de esto antes de acostarte y podrás dormir mejor

La Dra. Charlene Gamaldo, directora médica del Centro para el Sueño Johns Hopkins, en el Hospital General del Condado de Howard, recomienda beber leche tibia para mejorar la calidad del sueño.

“No siempre es necesario obtener una receta para un somnífero”, dice. “Hay maneras naturales de adaptar los hábitos de sueño”.

Pero, ¿Cómo la leche tibia podría ayudar a la personas con problemas de sueño? De acuerdo con la experta, desde hace tiempo se ha creído que la leche caliente está asociada con sustancias químicas que simulan los efectos del triptófano en el cerebro, reseña una nota de Johns Hopkins Medicine.

El triptófano juega un papel clave en la calidad del sueño.

"El cuerpo utiliza el triptófano para ayudar a producir la melatonina y la serotonina. La melatonina ayuda a regular el ciclo de sueño y vigilia y se cree que la serotonina ayuda a regular el apetito, el sueño, el estado de ánimo y el dolor", explican en MedlinePlus, el servicio de información de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

Por otro lado, la experta de Johns Hopkins también recomienda probar el té de manzanilla y jugo de cereza ácida.

Ella ha dicho que, pese a que no hay mucha evidencia científica sobre estas bebidas nocturnas, no hay nada de malo en probarlas. Además, no tienen efectos secundarios.

¿Qué pasa si no duermo?

Ahora bien, dormir es una necesidad humana básica, por lo que la privación del sueño puede ser perjudicial.

Los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos indican que, la falta de sueño está relacionada con muchos problemas de salud crónicos, entre ellos:

Enfermedades cardíacas

Enfermedades renales

Presión arterial alta

Diabetes

Accidentes cerebrovasculares

Obesidad

Depresión

Asimismo, la falta de sueño -dicen- puede interferir con el trabajo, los estudios, la conducción y el funcionamiento social. Podrías tener dificultades para aprender, concentrarte y reaccionar. Además, puede hacerte sentir frustrado, irritable o preocupado en situaciones sociales.

-----------

Más noticias en Urgente24

6 razones para comer palta, a propósito de que Marruecos está creciendo en el mercado del 'oro verde'

10 poderosos beneficios de comer pescado (no sólo en Semana Santa)

Científicos han desarrollado 200 tipos de sorgo, un alimento que podría revolucionar la industria alimentaria

Nutrientes que necesitas a medida que envejeces y podrías estar ignorando

La sorprendente manera de reducir el dolor lumbar y evitar el uso de medicamentos