Viviana Canosa dialogó con Jorge Rial y fue categórica: "Tienen el c... sucio"

image.png Viviana Canosa declaró esta mañana en Comodoro Py (Enrique García Medina - La Nación).

"Esto empezó como chisme de peluquería y fue acelerando. Del robo a una declaración que es más heavy. Mi teléfono no paraba de sonar porque hay gente muy nerviosa, que se cree impune. Gente que llama a gente poderosa", agregó Canosa.

Por su parte, Dragani intervino e indicó: "Hubo un hilo conductor de los hechos y la tipificación del delito. La calificación la aporta la fiscalía. Quedó en fiscalía del doctor Rívoli. La gravedad de lo que dijo Viviana fue tal que el propio fiscal Stornelli formuló una denuncia paralela. Instó a la acción penal él".

Hay dos denuncias, por si esta fiscalía decide archivar y dice 'no hay pruebas suficientes'. Eso no va a pasar porque lo que va a ocurrir es que vamos a aportar pruebas. La Justicia tiene que tomar medidas para cotejar y aunar el plexo probatorio para llegar a los imputados que fuimos marcando. Dimos nombres, algunos tienen que ver con el medio artístico, otros con el medio empresarial dentro de los propios medios Hay dos denuncias, por si esta fiscalía decide archivar y dice 'no hay pruebas suficientes'. Eso no va a pasar porque lo que va a ocurrir es que vamos a aportar pruebas. La Justicia tiene que tomar medidas para cotejar y aunar el plexo probatorio para llegar a los imputados que fuimos marcando. Dimos nombres, algunos tienen que ver con el medio artístico, otros con el medio empresarial dentro de los propios medios

Según el abogado, hubo intimación este mismo martes en horas en que estaban en Comodoro Py: "En el medio de la declaración, Viviana recibió una intimidación de una empresaria de los medios y tengo que preservar los dichos de la denuncia".

"Me quisieron hacer pegar un cagazo chino ayer a la noche asustándome con el poder, haciéndome operaciones o queriéndome ensuciar la cancha para que mañana se me re contra complicara", confesó Canosa.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/eltreceoficial/status/1912164936396030161?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1912153724597793228%7Ctwgr%5E327d2a3e1fe2a4c318e018ccdc535110fd450c86%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fviviana-canosa-enfrento-las-criticas-durisima-contra-casella-vilouta-y-ubfal-n599618&partner=&hide_thread=false La palabra de Viviana Canosa y la de su abogado luego de realizar la denuncia en contra de Lizy Tagliani en Comodoro Py.#PuroShow pic.twitter.com/VgJaaNJeKx — eltrece (@eltreceoficial) April 15, 2025

Y expresó categórica: "Pido cada día que me hagan el resumen de lo que dijeron de mí, en este caso, y veo que Costa, Lizy, Georgina (Barbarossa), Casella y toda esta runfla se me cagan de risa. Me toman como poco serio o que es una extorsión, que es una cuestión que tiene que ver con los trans. No, chicos, paren, dejen de tirar la pelota afuera".

Tienen el culo sucio, señores. No me vengan a tirar el poder sobre la cabeza. Yo no tengo el poder, pero tengo ovarios. Me la estoy jugando. Había una auto en la puerta de mi casa, lo mandamos a la fiscalía. No estoy acá con ganas de exponerme y que me persigan, lo hago por un pibe. No por un punto de rating Tienen el culo sucio, señores. No me vengan a tirar el poder sobre la cabeza. Yo no tengo el poder, pero tengo ovarios. Me la estoy jugando. Había una auto en la puerta de mi casa, lo mandamos a la fiscalía. No estoy acá con ganas de exponerme y que me persigan, lo hago por un pibe. No por un punto de rating

"Entiendo que entre ellos se defienda, pero no lo tomen en joda. Yo voy en serio. Hay poder político y poder mediático. Lo que supe anoche, era el poder político. Muchos tienen el culo sucio. Voy a ir hasta las últimas consecuencias. Lizy hizo tres declaraciones diferentes en las últimas horas: una es 'Uy, pobre Lizy, lo lee', después tenés la víctima, y hoy tenés el melodrama y golpeaba la mesa", concluyó.

El diálogo entre Rial y Canosa arrasó en el rating

Según datos preliminares, Argenzuela llegó a duplicar el rating habitual del canal y tocó techos de 6 puntos, una marca atípica para un ciclo político en la televisión por cable, mientras que la medición fija se ubicó en 4.5 puntos, por sobre el resto de los canales de noticias.

-------------

Más contenido en Urgente 24:

Uno de los paseos más lindos para hacer en Córdoba

La gran feria que llega a Córdoba y ningún turista se quiere perder

Renuevan la promo para viajar al aeropuerto sin pagar: Cómo aprovecharlo