Grave denuncia de Viviana Canosa: Vinculó a Telefe con una red de trata y aseguró tener pruebas

"Todos los famosos que tienen quilombos están en ese canal. Ojalá se empiecen a caer las caretas", lamentó la presentadora en relación a Telefe y, acto seguido, incluyó en la ecuación a Marcelo Corazza, primer ganador de Gran Hermano y luego productor del canal de las tres pelotas, que fue denunciado por explotación sexual infantil.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/RealTimeRating/status/1911850889788223841&partner=&hide_thread=false CANOSA HABLA DE CONDUCTORES DE TELEFE QUE ESTÁN METIDOS EN UNA RED DE EXPLOTACIÓN DE MENORES DE EDAD. #VivianaEnVivo pic.twitter.com/GvDkwkIxyz — Real Time (@RealTimeRating) April 14, 2025

"Ustedes se preguntan, ¿dónde está Marcelo Corazza? ¿Por qué apareció y por qué ahora está en la casa? ¿Por qué todo me lleva al mismo lugar? Me contaron que alguien muy importante de la tele le estaría pagando el abogado y le estaría pagando a la familia para mantenerlos a todos", afirmó Canosa.

Y se preguntó: "¿Corazza resulta que tiene coronita? La pregunta que me hago es, ¿quién es el padrino de Marcelo Corazza? ¿Cuánto vale el silencio de Marcelo Corazza? ¿Tendrá miedo que la mierda sube y manche a gente muy poderosa? ¿De qué labura Corazza todavía desde su casa? ¿Será que todavía Corazza está haciendo lo mismo que lo llevaría a prisión pero tiene un padrino y sigue?".

Todos saben que Lizy Tagliani conoce mucho a Marcelo Corazza. Dicen que la conductora ex peluquera tendría mucho cagazo que el 27 de agosto cuando empiece el juico oral aparezca su nombre en la lista de Corazza. Habría mucho temor en el canal donde están todos contratados de aparecer en la lista del ganador de Gran Hermano. Y otra pregunta que me hago, ¿qué tendría que ver la mano derecha de un conductor de ese canal con esta especie de trata de personas, tráfico de menores y prostitución?

En este marco, y tras también referirse al caso Loan Danilo Peña, Canosa deslizó: "Me preguntó si será verdad que traen de Misiones a chicos pobres. Los esperan en Retiro y los llevan a casas que alquilan para ejercer la prostitución. Dicen que les ofrecería comida y ropa a cabio de que estén con señores. En una de esas casa convivirían rusitos y misioneros de 14 años de edad".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/rialjorge/status/1911847250512498694&partner=&hide_thread=false Prendió el ventilador @vivicanosaok. El 70 por ciento del mundo del espectáculo entró en pánico. Las fiestas de los últimos años no iban a ser gratuitas. Todo bien hasta que involucran menores. Es divertido ver como muchos de los que iban a esos antros hoy elogian a la Canosa… — JORGE RIAL (@rialjorge) April 14, 2025

Volviendo al caso de la presentadora de La Peña de Morfi afirmó: "También se sabe que cuando se casó Lizy había mucha preocupación entre personas muy importantes del canal de la familia por todos los rumores que estaban trascendiendo y no querían que se arruinara su casamiento".

"Tengo buena información porque vi el Telegram, uno de los hombres fuertes del canal llamó a una figura muy importante del mismo para preguntarle: 'Che, ¿qué edades tenían los pibes con los que se enfiestaban? Por lo menos digan que tenían 17 para 18, no 13 o 14, 14 para 15", completó Canosa y prometió:

Todo lo que estoy diciendo tiene pruebas. Y yo el miércoles las voy a a llevar a Comodoro Py

Viviana Canosa aseguró que se reunión con Timothy Ballard

"¿Saben por qué me junté con él? Porque yo quiero saber todavía y le preguntó a Patricia Bullrich: ¿dónde está Loan? Tengo mucha información, pero me faltan pruebas. Porque lo que pasó a Loan y lo que pasa con tantos niños y niñas en este país no le importa a nadie porque la corrupción está y la joda está en la gente más poderosa", manifestó Canosa.

Este hombre también quiere investigar el Caso Loan, ¿y saben qué? No lo dejan. No lo dejan investigar el Caso Loan y él dice que tiene todo el camino de dónde está o dónde estaba Loan, pero el poder no lo deja avanzar. Él hasta quiso regalar aparatología para descubrir y detectar pedófilos

Luego, la conductora aseguró que se contactó con múltiples funcionarios, incluida la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, pero que nadie dio lugar a su pedido. "Ninguno en este país quiere sacar a la luz a los pedófilos, porque algo debe haber muy oscuro. El negocio de la pedofilia", exclamó desencajada.

image.png Timothy Ballard (Fuente: Enrique García Medina - La Nación).

