Osteoporosis: Tu riesgo es mayor si haces esto en el desayuno y la cena

En el nuevo estudio publicado en Journal of the Endocrine Society, los investigadores exploraron la asociación entre la fractura osteoporótica y los hábitos de estilo de vida, como la dieta, algo de lo que no se sabe tanto como otros factores de riesgo de osteoporosis.

"Encontramos que saltarse el desayuno y cenar tarde se asociaba con un mayor riesgo de osteoporosis", dijo el autor del estudio Hiroki Nakajima, MD, Ph.D., de la Universidad Médica de Nara en Nara, Japón.

"Además, se descubrió que estos hábitos alimenticios poco saludables estaban relacionados con la acumulación de otros factores de riesgo del estilo de vida, como la inactividad física, el tabaquismo y la falta de sueño", agregó.

Cuidado con saltarse el desayuno y cenar tarde

Para el estudio, los investigadores usaron información de salud de 927.130 adultos, mayores de 20 años, de los cuales 45,3 % eran hombres y 54,7 % eran mujeres, de una base de datos de reclamaciones japonesa.

El objetivo era encontrar la asociación entre los factores de estilo de vida y el diagnóstico de fractura de cadera, brazo o pierna debido a la osteoporosis.

Los resultados mostraron que los adultos con hábitos poco saludables, como saltarse el desayuno y cenar tarde, tenían más probabilidad de sufrir fracturas de huesos como consecuencia de la osteoporosis

En concreto, los investigadores encontraron que, en las personas que se saltaban el desayuno, el riesgo de sufrir una fractura de hueso por osteoporosis era un 18% mayor, mientras cenar tarde se relacionó con un aumento de 8% de riesgo, detalla la United Press International.

El riesgo fue aún mayor para quienes practicaban estos dos hábitos alimenticios: El riesgo de sufrir osteoporosis y fractura ósea aumentaba al 23% si las personas se saltaban el desayuno y cenaban tarde.

Otros hábitos que también se relacionaron con mayor riesgo de esta enfermedad fueron: fumar, consumo diario de alcohol, falta de ejercicio físico o sueño insuficiente.

"Estos resultados sugieren que prevenir la osteoporosis y las fracturas requiere no solo hábitos alimenticios saludables, sino también un esfuerzo más amplio para mejorar los comportamientos generales de estilo de vida", dijo Nakajima.

----------

