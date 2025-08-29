Bridgerton, la serie de la realeza británica de Netflix, es una de las más aclamadas y con más fanáticos alrededor del mundo. La plataforma de la N roja lo sabe muy bien y por ese motivo confirmó una nueva temporada y otras noticias que van a alegrar por demás a todos.
LA ESPERA TERMINÓ
Netflix confirmó la mejor noticia para los fanáticos de Bridgerton: nueva temporada
Bridgerton es una de las series más aclamadas de Netflix y ahora la plataforma soltó información que va a emocionar por demás a sus fanáticos.
La cuarta temporada de Bridgerton se espera con muchísimas ansias y sin duda los fanáticos están a la expectativa para saber cuándo se estrenará. Cabe destacar que en esta oportunidad el protagonista de todos los hermanos será Benedict Bridgerton.
Netflix confirmó lo mejor sobre Bridgerton
Benedict va a ser el protagonista de la cuarta temporada y todo indica que el personaje de Sophie Baek va a ser su gran amor. Netflix ya terminó el rodaje de la misma y contará con ocho episodios. Además, ya se sabe que en 2026 la vamos a poder ver en la plataforma.
Eso no es todo, porque según los libros de la familia Bridgerton habrá también temporadas 5 y 6. Las mismas seguirán a todos los hermanos ya que todo comenzó con Daphne Bridgerton. Una historia que cautiva y dan muchas ganas de asistir a uno de los bailes de aquella época.
Además de los personajes ya conocidos de Bridgerton se sumarán nuevos rostros. La actriz Katie Leung será Lady Araminta Gun, una madre que es sumamente estricta y con muchísima ambición. Rosamund Li, hija de Lady Araminta, está dispuesta a conquistar a Benedict, uno de los hermanos que aún no ha sido domado. Posy Li, otra de sus hijas, es mucho más soñadora y cálida.
--------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
La miniserie de 6 capítulos que todos terminan en una noche
La miniserie de solo 10 capítulos que arrasa en Netflix y atrapa a todos
La película de 1 hora y 30 que todos los espectadores se devoran
Tiene solo 4 capítulos y es la miniserie de Netflix que arrasa como nunca