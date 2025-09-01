urgente24
Javier Milei

Cuenta regresiva al 07/09: Javier Milei vs. Axel Kicillof

FOTO: Ficción de xAI / Grok.
Cuenta regresiva hacia el domingo 07/09: Axel Kicillof en busca del liderazgo peronista y Javier Milei necesita amortituar su caída.

1 de septiembre de 2025 - 09:35

"Luego de 'Cancha Rayada' en Corrientes, Javier Milei se dirige a Vulcapugio y Ayohuma en Provincia de Buenos Aires": augurio de un encuestador aficionado a la historia argentina acerca del domingo 07/09. En verdad, Axel Kicillof está detrás de otro objetivo: la distribución del poder en el peronismo bonaerense y el trasvase del kirchnerismo al nuevo eje resultante de un eventual triunfo de Fuerza Patria por más de 7 puntos porcentuales. Esto es imprescindible para que el PJ pueda bloquear la expansión de Provincias Unidas como reemplazo de La Libertad Avanza en 2027.

Bienvenidos al VIVO que producen Agostina Cañete, Florencia Biagini y Marcos Molina.

Live Blog Post

Jubilaciones y pensiones con aumento (pero bono congelado)

ANSES informó que las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un incremento en septiembre del 1,90%, por la fórmula de movilidad, que toma como referencia el IPC de julio publicado por el INDEC.

Además, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán un bono de 70.000 (congelado), por lo que la suma total que percibirán será de 390.277,17 pesos (320.277,17 pesos de haber mínimo con aumento + 70 mil pesos de bono). En tanto, quienes superen el mínimo tendrán un bono proporcional hasta alcanzar los 390.277,17 pesos.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de 326.221,74 pesos (256.221,74 pesos de haber con aumento + 70 mil pesos de bono) y las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, de 294.194,02 pesos (224.194,02 pesos de haber con aumento + 70 mil pesos de bono).

En tanto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a 115.088 pesos; la AUH por Hijo con Discapacidad, a 374.745 pesos, y la Asignación Familiar por Hijo, a 57.549 pesos para el primer rango de ingresos.

Live Blog Post

800 muertos y 2.800 heridos por terremoto en Afganistán: Talibanes piden ayuda

Mohammad Yunus Yawar y Charlotte Greenfield en Reuters: Uno de los peores terremotos de Afganistán mató a más de 800 personas e hirió al menos a 2.800, dijeron las autoridades el lunes 01/09, mientras los rescatistas luchaban por llegar a áreas remotas debido al terreno montañoso accidentado y el mal tiempo.

El desastre afectará aún más los recursos de la administración talibán de la nación devastada por la guerra, que ya enfrenta crisis que van desde una fuerte caída de la ayuda extranjera hasta deportaciones de cientos de miles de afganos por parte de países vecinos.

Sharafat Zaman, portavoz del Ministerio de Salud en Kabul, pidió ayuda internacional para hacer frente a la devastación causada por el sismo de magnitud 6 que se produjo alrededor de la medianoche, hora local, a una profundidad de 10 kilómetros.

"Lo necesitamos porque aquí mucha gente perdió la vida y sus casas", dijo a Reuters.

El terremoto mató a 812 personas en las provincias orientales de Kunar y Nangarhar, dijo el portavoz de la administración Zabihullah Mujahid.

Los equipos de rescate luchaban por llegar a áreas montañosas remotas aisladas de las redes móviles a lo largo de la frontera con Pakistán, donde las casas de adobe que salpicaban las laderas se derrumbaron durante el terremoto.

"La zona del terremoto también se vio afectada por fuertes lluvias en las últimas 24 a 48 horas, por lo que el riesgo de deslizamientos de tierra y rocas es bastante alto; por eso muchas carreteras están intransitables", dijo a Reuters Kate Carey, funcionaria de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Live Blog Post

Xi Jinping expone su proyecto de Gobernanza Global

El presidente chino, Xi Jinping, hablo a la 25ta. Reunión del Consejo de Jefes de Estado de la OCS (Organización de Cooperación de Shanghai Plus), Xi instó a los Estados miembros a impulsar el 'Espíritu de Shanghái' y aprovechar mejor el potencial de la organización.

Fundada en Shanghái en junio de 2001, la OCS se ha expandido de 6 miembros fundadores a 26 naciones con 10 miembros, 2 observadores y 14 socios de diálogo en Asia, Europa y África, con una cooperación que abarca más de 50 áreas y una producción económica combinada de casi US$30 billones.

Xi Jinping propuso en ese ámbito la Iniciativa de Gobernanza Global (IGG), "por un sistema de gobernanza global más justo y equitativo y avanzar hacia una comunidad de futuro compartido para la humanidad".

Él destacó 5 principios para la IGG:

* Debemos adherirnos a la igualdad soberana.

* Debemos acatar el estado de derecho internacional.

* Debemos practicar el multilateralismo.

* Debemos promover un enfoque centrado en las personas.

* Debemos centrarnos en la adopción de medidas concretas.

Live Blog Post

En medio del silencio, la OMS alerta por fentanilo contaminado en Argentina

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó este lunes una alerta sanitaria global por la circulación en Argentina de fentanilo inyectable contaminado. La advertencia se centra en productos elaborados por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., vinculados a Ariel García Furfaro.

Según la alerta 4/2025, al menos un lote de Fentanilo HLB inyectable (31202) está contaminado con cepas de Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, bacterias resistentes a antimicrobianos, y se relaciona con un brote mortal de infecciones en el país.

La OMS advirtió que todo producto inyectable o parenteral fabricado por estas compañías desde febrero de 2022 debe ser retirado de circulación. "Su uso podría comprometer la seguridad de los pacientes y causar infecciones graves o mortales", señalaron.

El comunicado también alertó que los fármacos podrían haber llegado a otros mercados y recomendó redoblar la vigilancia en la cadena de suministro, especialmente en el circuito informal. Además, instó a los organismos nacionales de salud a informar de inmediato cualquier detección a la OMS.

Finalmente, aconsejaron a quienes tengan en su poder estos productos que no los utilicen y, en caso de haberlo hecho, acudir de inmediato a un médico o centro de toxicología ante cualquier efecto adverso.

Live Blog Post

Modi junto a Putin, elogia los vínculos con Rusia desafiando a Trump

Bloomberg: "El primer ministro Narendra Modi declaró que India y Rusia comparten una relación “especial” y se apoyan mutuamente en tiempos difíciles, en una desafiante muestra de vínculos mientras Washington critica a Nueva Delhi por las compras de petróleo.

Modi utilizó sus palabras de apertura en una reunión bilateral con el presidente ruso Vladimir Putin en China para señalar que los lazos de Nueva Delhi con Moscú siguen siendo firmes a pesar de la incesante presión de la Administración Trump.

En una acción inusual, ambos líderes viajaron juntos en el coche de Putin hasta el lugar de la reunión y pasaron aproximadamente una hora conversando en la limusina, según personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas por tratarse de asuntos privados. (…)

En medio del deterioro de las relaciones con Estados Unidos, Modi aprovechó su visita a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai para mejorar las relaciones con Beijing y reafirmar la profunda asociación de la India con Moscú. (…)".

Live Blog Post

Recta final de la campaña: Nuevo video de LLA

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LLibertadAvanza/status/1962517225429954997&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Atención inversionistas: Acciones 2025 más caras que antes del derrumbe puntocom

The Wall Street Journal:

"(...) Los inversores ahora pagan más que nunca por cada dólar de ingresos que generan los miembros del índice. El índice de referencia cotizó a 3,23 veces las ventas el jueves, un máximo histórico.

Las ratios precio-beneficio no alcanzan niveles récord —gracias a los jugosos márgenes de beneficio de muchas de las empresas más valiosas del índice—, pero aún se sitúan en el extremo más alto de la historia. El S&P 500 cotiza actualmente a 22,5 veces sus beneficios proyectados para los próximos 12 meses, en comparación con el promedio de 16,8 veces desde el año 2000.

(…) Las 10 empresas más grandes del S&P 500 representaban el 39,5 % de su valor total a finales de julio, la mayor cifra histórica, según Morningstar. Nueve tienen una capitalización bursátil superior al billón de dólares.

"No me preocupa tanto eso en sí mismo", dijo Steve Sosnick , estratega jefe de Interactive Brokers. "La gran pregunta es qué puede pasar si la situación cambia". (…)".

Live Blog Post

Luis Majul en riesgo de emergencia previsional (del periodismo)

Mucho se habla de la jubilación que le está llegando a varios políticos, agotados en un escenario de renovación necesaria. ¿Y el periodismo? Llamativo el caso de Luis Majul, bombero encubierto de los hermanos Milei a niveles que no aceptaron ni Jonatan Viale ni Eduardo Feinmann. Ni siquiera Esteban Trebucq. Alejandro Fantino todavía intenta, disfrazado de militante de La Libertad Avanza y de sparring necesario de Jorge Rial / Viviana Canosa.

Luis Majul intenta reubicarse en el escenario.

@elcancillercom: "La bala entró y pegó fuerte": Majul reveló que Milei recibió la última encuesta de Aresco, donde se demuestra que "el impacto por los audios repercutió" en el Gobierno y el "núcleo blando" bajó a un "aproximado 18%" en "intención de voto".

Pero luego se contradice:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/agarra_pala/status/1962329560915058798&partner=&hide_thread=false

Entonces, no le resulta sencillo.

Desde la cuenta en X de @GinoViglianco recuerdan lo ridículo de algunas expresiones de Majul:

Ahora @majulluis dice que no hay que pasar los audios de Karina Milei, porque son privados y no se sabe cómo se consiguieron. En 2017 publicó los audios de Cristina Kirchner con Parrilli y dijo que los consiguió "corriendo en Palermo". El archivo lo condena.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GinoViglianco/status/1962482860767527191&partner=&hide_thread=false

Algunas opiniones más:

@caidodelcatre2: Dice Majul que lo grave no es que Karina esté pidiendo coimas para quedarse con la guita de lo que deberían ir a discapacitados sino que lo grave es que algún exempleado del Estado los esté grabando... Muy buenos días a todos y todas.

@karinap30020127: La doble vara es increible por eso el periodismo esta tan desprestigiado y a la vez uno no puede creer como cierta gente ejemplo Jonhy Viale sigue trabajando como si nada cuando todos vimos como le paraban la nota y le decian que preguntar.Argentina es joda.

@ValeVal17628741: Difundió un audio para q todos sepamos q Cristina le dijo pelotudo a Parrilli, viene a ser como el carajo mierda d Mirtha, ahora lo importante como el robó x parte d Karina Milei a los discapacitados no lo difunde xq es privado. Yo no me explico cómo todavía no lo funaron.

Live Blog Post

Internacionales: El peor terremoto en décadas en Afganistán, los hutíes de Yemen secuestran a 11 empleados de la ONU y el "querido amigo" de Modi a Putin —que molesta a Trump—

  • Afganistán: terremoto de 6 de magnitud y una profundidad de 10 kilómetros. Se reportan 812 muertos y 2.800 heridos.

    Sharafat Zaman, portavoz del Ministerio de Salud en Kabul, solicita ayuda internacional. "La necesitamos porque aquí mucha gente perdió la vida y sus casas", declara a la agencia de noticias Reuters.

  • Naciones Unidas (ONU) denuncia el secuestro de 11 de sus empleados por parte de los hutíes de Yemen."Al menos 11 miembros del personal de las Naciones Unidas han sido detenidos", confirmó en un comunicado el enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, "condenando la nueva ola de detenciones arbitrarias de miembros del personal de las Naciones Unidas hoy en Saná y Hodeida por parte de Ansar Allah (hutíes)".
  • "Querido amigo", así ha saludado el presidente de la India, Namendra Modi, a su par ruso, Vladímir Putin. Un encuentro que evidencia una alianza que desafía a Washington tras las sanciones estadounidenses a Nueva Delhi por comprarle petróleo al Kremlin, lo que ocasionó que Trump aumentará al 50% los aranceles.
Live Blog Post

Cambien el 'chip', no alcanza ya con 'Lule Out'

Hay gente reclamando todavía el sacrificio de 'Lule' Menem para superar la crisis política de Javier Milei, agravada por la derrota en la Provincia de Corrientes.

Urgente24 cree que llegan tarde. Esto debió ocurrir -si no una renuncia, al menos una licencia- hace 10 días. En este momento la única puerta que permanece abierta para Milei es una reorganización bastante amplia del gabinete de ministros.

Sin un relanzamiento político, su estabilidad se encuentra comprometida. La crisis de posible corrupción es, en realidad, la manifestación de una fragilidad política.

Además ¿qué sucede con la economía? Existe la coincidencia en que ha fracasado hace ya varios meses el enfoque de Milei, pero también el de Luis Caputo y Santiago Bausili. Si Milei no produce nuevas expectativas en esas áreas, todo esfuerzo estará condenado al fracaso.

La coyuntura va mucho más allá de Karina Milei, inclusive. El Presidente debe trabajar de Presidente y no la Secretaría General sustituir al Presidente.

Live Blog Post

ANDISgate: Van cayendo de a uno (el turno de Ariel De Vincentis)

En medio del escándalo por el caso de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el jefe de seguridad de Nordelta fue procesado en la causa que investiga el escape del dueño de la droguería Suizo Argentina durante un allanamiento en su casa del barrio privado del norte de la provincia de Buenos Aires.

Según el fiscal Franco Picardi, Ariel De Vincentis colaboró activamente para que Jonathan Kovalivker, uno de los propietarios de la firma en cuestión, pudiera huir de la Justicia en el marco del procedimiento.

En este contexto, el titular de la seguridad local está apuntado por haber obstaculizado a la Justicia en el momento en que efectivos policiales acudían al lugar con una orden para secuestrar los celulares de los dueños de la droguería.

Live Blog Post

Post Fentanilo: Propuesta de cambios en ANMAT

Si el Estado Nacional no extrae conclusiones de la 'tragedia Fentanilo', no aprende más.

El diputado nacional y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara baja, Pablo Yedlin (Tucumán / PJ), presentó un proyecto de ley para la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT): mayor jerarquía normativa, autonomía administrativa y recursos propios para control de medicamentos, alimentos, cosméticos, productos de higiene y tecnologías sanitarias.

El ANMAT no tiene una legislación específica sino que se rige por un decreto de 1992 (Presidencia Carlos Menem).

Médico pediatra antes de la política, Yedlin propone en su proyecto “estabilidad institucional y transparencia en sus funciones”.

Esto quiere decir que sea un organismo descentralizado bajo la órbita del Ministerio de Salud, con atribuciones para fiscalizar procesos de producción y comercialización, autorizar registros, aplicar sanciones, coordinar con otros organismos y actuar de forma inmediata ante riesgos sanitarios.

También prevé un régimen escalafonario propio para su personal y la posibilidad de generar recursos propios a través de tasas, convenios y sanciones.

Yedlin reclama que lo que sucedió con el Fentanilo no sólo no vuelva a ocurrir sino que no haya sido en vano.

Live Blog Post

¿Inflación en U? En la semana del comicio, aumentan luz y gas en PBA

El nuevo precio del boleto de ómnibus de corta y media distancia ya se conoció en provincia de Buenos Aires. Ahora, energía eléctrica y gas natural.

El gobierno bonaerense autorizó las nuevas tarifas eléctricas de cooperativas y las 4 distribuidoras en el territorio (EDELAP, EDES, EDEN y EDEA), que estarán en las facturas de septiembre y octubre: +1,5% para los usuarios residenciales.

Entonces, hogar N1 (ingresos altos) con un consumo medio pagará $40.900 mientras que uno N2 (de ingresos bajos) estará en $26.100.

A la vez, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) autorizó a Edenor y Edesur a que la tarifa 1 de un usuario residencial N2 (bajos ingresos) en el conurbano bonaerense se ajuste 2,9%.

En cuanto a Camuzzi Gas Pampeana, un usuario residencial R1 nivel 1 registra suba del 3,6% para el cargo fijo y del 1,1% para el cargo variable (depende de los metros cúbicos de gas que se consumen por mes).

Live Blog Post

A 3 años del atentado contra CFK: Foto con el Indio Solari para dejar un mensaje de campaña

De cara a las elecciones legislativas del próximo domingo en la provincia de Buenos Aires, el peronismo englobado en Fuerza Patria recorrerá estos días distintos puntos del territorio bonaerense en el marco de la última semana de campaña, cuyo comienzo quedó signado por la foto de un encuentro entre Cristina Kirchner, Carlos Alberto "Indio" Solari y la mujer del músico, Virginia.

La imagen de la visita a la expresidenta, quien cumple arresto domiciliario en su departamento del barrio porteño de Constitución, fue compartida en Instagram por el propio Máximo Kirchner, quien en la víspera del aniversario del intento de magnicidio contra su madre se encargó de dejar un mensaje para los comicios: "El 7 votamos a conciencia. Como si Ella estuviera en la lista".

Embed - Máximo Kirchner on Instagram: "“ …” Les comparto un momento de un buen encuentro. A horas de cumplirse 3 años del atentado contra CFK y una única certeza: las imágenes que todas y todos vimos. Nunca dejo de pensar por qué aquella advertencia de Carlos no provino de dirigentes o fuerzas de seguridad, sino de alguien que, más allá de su opinión formada, proviene del mundo de la creatividad y el arte. Dios y los compañeros que redujeron al instrumento que alguien eligió, permiten que Ella aún esté con nosotros, y que la responsabilidad que hasta el día de hoy siento sea más llevadera que si ese disparo hubiera salido. El ataque con piedras a su despacho, carteles llamándola asesina, fiscales y jueces de Macri en vivo por los canales comportándose como chacales de lujo, y finalmente el arma en su cabeza, entre la gente, como anticipara, casi de manera calcada, gente de macri y milei por las redes. Falló el atentado, falló Ficha Limpia, la Corte hizo lo suyo proscribiéndola. Objeto de amor y de odio para muchos, mi vieja, para mí, cuando termina el día. El 7 votamos a conciencia. Como si Ella estuviera en la lista. Sólo imaginarla en campaña en este inexorable contexto económico y político, deja clara la finalidad de su proscripción. Todos y todas a expresarse en las urnas. Esa es su instrucción. @cristinafkirchner @indiosolarioficial @virusolari @figueras.marcelo"

Live Blog Post

Sergio Massa intenta quedar en la mesa que perdería La Cámpora

Hasta ahora, Sergio Massa fue un aliado los K en el territorio bonaerense. Sin embargo, el avance de Axel Kicillof ha resultado importante, mientras La Cámpora ha perdido peso específico. Es posible que el domingo 07/09 ocurra un nuevo escenario en el panperonista. Massa intenta reubicarse.

No es fácil. Su aparición en Junín (provincia de Buenos Aires) lo hizo trend topic en X, pero negativo. Es evidente que hay gente, con eje en el macrismo ortodoxo (pero no sólo en ese lugar) que no le pierde pisada.

No será fácil, en particular cuando no hay realizado una reconstrucción de su discurso.

De todos modos, él necesita subirse al tren del 07/09, en el que su mujer, Malena Galmarini, tiene un butaca. Por ese motivo recorrió 4 secciones electorales donde permanece el acotado Frente Renovador.

Massa visitó San Martín (1ra. Sección) y San Vicente (3ra. Sección.

También Junín (4ta. Sección) y Baradero (2da. Sección).

Live Blog Post

Gustavo Valdés quiere lanzarse al escenario nacional

Diario El Litoral (Corrientes):

"Con este triunfo, el gobernador saliente consolida su liderazgo dentro del radicalismo y se asegura un lugar en la mesa nacional de la UCR, en momentos en que el partido busca reposicionarse frente a la crisis de la coalición opositora y el avance desigual del oficialismo libertario. Su estrategia fue clara: evitar una dispersión de votos en la interna, blindar la marca Vamos Corrientes y presentarse como garante de estabilidad frente a la volatilidad política que atraviesa el país."

Cuidado: es lo que ya ambicionó Valdés cuando fue reelegido gobernador y, sin embargo, chocó con estructuras internas de la UCR que lo dejaron afuera.

Interesante la radiografía del comicio correntino acerca de la estructura territorial y la 'maquinaria' estatal como ejes del triunfo de los Valdés:

"(…) El contraste fue evidente: detrás de Valdés se ubicó el actual intendente de Paso de los Libres, Martín “Tincho” Ascúa, representando al peronismo, que pagó el costo de las divisiones internas y de la intervención de dirigentes nacionales que poco aportaron a su campaña. Incluso conspiraron en su contra.

Tercero, lejos, quedó el exgobernador Ricardo Colombi, figura central del radicalismo provincial durante los últimos 20 años, que intentó un regreso sin éxito.

En el último lugar quedó Lisandro

Almirón, el candidato libertario bendecido por Javier Milei, cuya propuesta no logró arraigo en un distrito que suele desconfiar de los proyectos de ruptura sin estructura territorial.

La figura de Juan Pablo Valdés creció al calor de su gestión en Ituzaingó, donde supo capitalizar obras de infraestructura y una administración ordenada. Sin embargo, su llegada a la gobernación no puede comprenderse sin el rol decisivo de su hermano. Gustavo Valdés no solo ordenó la interna radical en favor de su sucesor, sino que también desplegó la maquinaria electoral que le permitió alcanzar la victoria. (…)".

Live Blog Post

En medio del escándalo de la ANDIS, el Gobierno mueve fichas

A través del Decreto 622/2025, el Presidente de la Nación, Javier Milei, designó a Saúl Flores como nuevo Secretario de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud de la Nación. El funcionario, quien hasta el momento se desempeñaba como Subsecretario de Planificación y Programación Sanitaria, reemplazará a Alejandro Vilches, nombrado recientemente como interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Hasta el momento, Flores se desempeñaba como subsecretario de Planificación y Programación Sanitaria, y su llegada al cargo busca fortalecer la planificación y administración de los servicios de salud.

Live Blog Post

A días de las elecciones, Javier Milei viaja a Estados Unidos

En medio del escándalo de la ANDIS y luego de la paliza electoral en Corrientes, Javier Milei retomará esta semana su agenda internacional con una nueva visita a Estados Unidos de apenas dos días. El Presidente concretará su fugaz paso por suelo norteamericano el jueves y el viernes, y regresará al país para seguir las elecciones legislativas bonaerenses del próximo domingo.

El mandatario, que lleva tres meses sin salir al exterior y es uno de los períodos más largos sin traslados fuera del territorio nacional desde que asumió el cargo, tiene planeados tres viajes en septiembre, entre ellos otra visita a Europa.

De esos tres traslados internacionales, el primero será el próximo jueves 4, tras encabezar un día antes el cierre de campaña bonaerense en Moreno, según está previsto por La Libertad Avanza. Una vez iniciada la veda electoral, estará en Los Ángeles y el viernes visitará Las Vegas para mantener encuentros con empresarios en busca de inversiones.

