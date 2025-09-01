La miniserie de solo 12 capítulos que es furor en Netflix y todos aclaman

La miniserie que arrasa en Netflix con pocos capítulos

Barracuda Queens es la serie del momento en Netflix y tiene 12 episodios muy atrapantes. Toda la producción se centra el un grupo de mujeres de los años 2000 que comienza a robar en un barrio de Estocolmo. La adrenalina, la intriga y el drama forman parte de esta miniserie imperdible.