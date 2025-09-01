urgente24
La miniserie de solo 12 capítulos que es furor en Netflix y todos aclaman

Esta miniserie de pocos capítulos combina drama, acción y hechos reales. No la podés dejar de ver. Una producción que todos aclaman.

01 de septiembre de 2025 - 08:46
La miniserie de Netflix que todos quieren ver.

Netflix sigue sorprendiendo a la audiencia con sus series espectaculares. Esta vez recomendamos una miniserie que te va a mantener alerta desde el primer momento y a lo largo de 12 capítulos te sumerge en una historia dramática basada en hechos reales.

Esta serie se divide en dos temporadas de 6 episodios cada una y la primera de ellas se estrenó en 2023. Este año llegó la segunda con muchísimas expectativas y logró conquistar nuevamente al público de Netflix. Se trata de un drama ambientado en la época de los 2000.

La miniserie que arrasa en Netflix con pocos capítulos

Barracuda Queens es la serie del momento en Netflix y tiene 12 episodios muy atrapantes. Toda la producción se centra el un grupo de mujeres de los años 2000 que comienza a robar en un barrio de Estocolmo. La adrenalina, la intriga y el drama forman parte de esta miniserie imperdible.

La miniserie está basada en hechos reales de un grupo endeudado que comienza a robar en barrios ricos de Estocolmo. A lo largo de los episodios las protagonistas se van fortaleciendo cada vez más y generando una banda delictiva con muchísima impronta.

Lollo llega nuevamente al país y revoluciona a sus amigas. Prometieron mudarse y no volver a delinquir, pero el dinero llama y sin duda están dispuestas a todo por un poco de emoción. Una serie imperdible de Netflix.

