Amenaza de bomba a Lali Espósito: Quién es el hombre detenido como autor del delito

Embed EL AUDIO DE LA AMENAZA DE BOMBA EN EL SHOW DE LALI ESPÓSITO EN SAN JUAN@desayunook @PamelaDav pic.twitter.com/GWUd3dHMKx — América TV (@AmericaTV) August 4, 2025

Al momento de la detención, el hombre mostró una mezcla de agresividad y arrepentimiento. "Lo hice de pelotudo, nada más", confesó, aunque no evitó insultar y hacer gestos obscenos frente a la prensa.

El caso causó revuelo tanto por la amenaza como por la motivación política detrás, algo nuevo en este tipo de episodios en la provincia, donde antes se buscaba extorsión o simplemente desestabilizar. Que el blanco haya sido Lali Espósito, una figura pública identificada con posturas políticas, sumó un nivel de tensión inédito.

image La amenaza tuvo un tono violento y político, apuntando contra Lali. El hombre confesó el llamado, mostró arrepentimiento y enfrentará penas por intimidación, amenazas y tenencia ilegal de armas.

Ahora, Salem deberá afrontar la audiencia formal donde se definirá su situación. La Justicia analiza la suma de penas por intimidación pública (2 a 6 años), amenazas (6 meses a 2 años) y tenencia ilegal de armas (6 meses a 2 años). Mientras tanto, el show sigue y el debate sobre el clima político y social que impulsa estos actos, también.

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Ni Chile ni Iguazú: El destino para hacer compras con precios regalados

2/3, la fracción que comienza a rodear la manzana de Javier Milei

La miniserie de 8 capítulos que te atrapa de principio a fin

San Lorenzo 1 - Vélez 0: el Ciclón jugó con un compromiso conmovedor

Vaca Muerta pasó de un récord histórico de actividad a 2 meses consecutivos de caídas