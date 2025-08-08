El pasado viernes 01/08, un llamado con amenaza de bomba obligó a evacuar el estadio donde iba a tocar Lali Espósito en San Juan. Después de que el show se retrasara y generara mucha tensión entre el público, la Justicia trabajó para encontrar al responsable, y finalmente lograron identificarlo: un hombre ligado al Ejército retirado.
"NO QUEREMOS A ESA P... KIRCHNERISTA"
Amenaza de bomba a Lali Espósito: Quién es el hombre detenido como autor del delito
Este es el perfil completo del hombre que hizo la amenaza de bomba contra el show de Lali Espósito en San Juan. La Justicia ya lo detuvo y está imputado.
Quién es el exmarino detenido tras la amenaza de bomba
Juan Carlos Salem, el hombre detenido por la amenaza, vive en La Bebida, Rivadavia, y fue allanado el miércoles pasado en una operación que tuvo momentos casi de película. La Policía ingresó por los techos y secuestró un arma calibre 22 en su casa. Ese dato complicó todavía más su situación: además de intimidación pública, podría ser imputado por tenencia ilegal de armas y amenazas, tres delitos excarcelables pero con penas acumulables.
Salem hizo el Servicio Militar Obligatorio en 1970 y continuó unos meses en la Infantería de Marina, pero no llegó a consolidar una carrera militar. Según fuentes cercanas al caso, no habría resistido las exigencias del cuerpo. Luego trabajó como operador de máquinas pesadas en la minería y hoy está jubilado.
Curiosamente, su apellido llamó la atención por una coincidencia inquietante: hace tiempo, un joven llamado Wemer Nair Salem Gasque también hizo una amenaza de bomba, esta vez contra el Centro Cívico de San Juan. Aunque compartan apellido, las fuentes descartaron vínculo familiar.
Cómo fue la amenaza contra Lali Espósito
El llamado con amenaza fue especialmente violento y misógino. Según la investigación, Salem dijo: "Hemos puesto un artefacto explosivo ahí en el estadio porque no queremos que actúe esa negra p… kirchnerista. De ustedes depende que no salga gente lastimada". Luego destruyó el chip del celular con que hizo la llamada, que para la Justicia demuestra premeditación y búsqueda de impunidad. Pero la tecnología y el trabajo policial dieron con él.
Al momento de la detención, el hombre mostró una mezcla de agresividad y arrepentimiento. "Lo hice de pelotudo, nada más", confesó, aunque no evitó insultar y hacer gestos obscenos frente a la prensa.
El caso causó revuelo tanto por la amenaza como por la motivación política detrás, algo nuevo en este tipo de episodios en la provincia, donde antes se buscaba extorsión o simplemente desestabilizar. Que el blanco haya sido Lali Espósito, una figura pública identificada con posturas políticas, sumó un nivel de tensión inédito.
Ahora, Salem deberá afrontar la audiencia formal donde se definirá su situación. La Justicia analiza la suma de penas por intimidación pública (2 a 6 años), amenazas (6 meses a 2 años) y tenencia ilegal de armas (6 meses a 2 años). Mientras tanto, el show sigue y el debate sobre el clima político y social que impulsa estos actos, también.
