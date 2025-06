Crisis en President Petroleum: Renuncian dos directores clave

President Petroleum

La salida de los directores no ocurre en el vacío: President Petroleum atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia operativa en la Argentina. En octubre de 2024, se presentó en concurso preventivo ante la justicia comercial, acumulando una deuda superior a los US$ 61 millones, de los cuales US$ 48 millones vencían a corto plazo.