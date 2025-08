Mauricio Macri fulminó a Riquelme, ¿y le pidió la renuncia?

El club de La Ribera está atravesando uno de los peores momentos de su historia. Muchos creen que es la peor porque se trata de once (11) partidos consecutivos sin conocer la victoria, porque no participa de torneos internacionales (ya van dos años seguidos sin presencia en Copa Libertadores), porque perdió los tres clásicos que disputó este año (Racing, River e Independiente, en ese orden), porque cada entrenador le dura cada vez menos (tuvo cinco DT's distintos desde fines de 2019 a la fecha), porque no da una vuelta olímpica hace dos años y medio y un montón de etcéteras más...