DC prioriza a la Mujer Maravilla y suena fuerte la hija actriz de Ricardo Arjona

¿Adria Arjona será la nueva princesa de Temiscira?

Con Gal Gadot fuera de escena, la gran pregunta es: ¿quién va a ser la nueva Mujer Maravilla? Y ya hay nombres dando vueltas. En una entrevista con Extra, James Gunn habló de Adria Arjona (Hit Man, Andor, y que ya tuvo su incursión en el mundo de los superhéroes con Morbius) y los rumores que la colocan como principal candidata para el papel: "Sería una gran Mujer Maravilla, por cierto". Aunque aclaró que la sigue en Instagram desde hace años y que son amigos, dejó la puerta abierta.

Por otro lado, Umberto González, periodista de The Wrap, contó en The Box Office Podcast que DC está buscando una actriz con experiencia en tele, no muy conocida, algo así como lo que hicieron con Milly Alcock para Supergirl. La idea es encontrar a alguien joven, con onda, con proyección, pero que no cueste una fortuna. ¿Quizás un nuevo rostro que sorprenda?

image James Gunn elogió a Adria Arjona y DC busca una actriz joven con perfil televisivo. El casting arrancaría entre fines de 2025 y principios de 2026.

Además, se supo que el casting podría cerrarse entre fines de 2025 y principios de 2026, con estreno probable para fines de esa década. Todo va a depender de cuándo terminen el guion, que está siendo escrito ahora mismo. Y si a Gunn y Peter Safran (el jefe capo de DC) les copa lo que leen, entran de cabeza a filmar.

Mientras tanto, la película de Superman escrita y dirigida por Gunn ya se estrenó, y Supergirl tiene fecha para junio de 2026. También están preparando una película de terror sobre Clayface, el villano de Batman, para septiembre del mismo año.

Con todo esto, parece que DC al fin está ordenando el desastre que tenía armado. Y si Diana vuelve bien plantada, podría convertirse otra vez en uno de los pilares del nuevo universo cinematográfico.

