La Mujer Maravilla se suma al nuevo DC: Qué se sabe de su próxima película

image.png James Gunn confirmó que ya están escribiendo la nueva película de Mujer Maravilla, sin directora ni actriz aún, en el marco del nuevo universo DC que arranca en julio.

Por ahora, no hay ni director ni actriz elegida, así que no esperes ver avances pronto. Pero lo importante es que la cosa va en serio. La Mujer Maravilla se suma al universo que empezará oficialmente en julio con la nueva peli de Superman, protagonizada por David Corenswet, y más adelante con The Brave and The Bold, el reboot de Batman.