DC ya tiene finalistas para Clayface con actores de 'Sinners' y 'Juegos del Hambre'

image.png Basada en la serie animada de los ‘90, mostrará a Matt Hagen, un actor deformado por una crema regenerativa. El guión lo reescribe Hossein Amini y se estrena en septiembre de 2026.

James Gunn y Peter Safran, los que manejan ahora el rumbo de DC Studios, definieron el proyecto como "puro horror de la hostia". La peli va a tener tono adulto, clasificación R, y no va a escatimar en lo grotesco. Flanagan escribió la versión original del guión, pero ahora está siendo reescrito por Hossein Amini (Drive, McMafia), un hombre con buen pulso para el drama intenso.

¿Y Flanagan qué opina? "Ya no es mi película. Estoy con otros proyectos. Pero espero que conserve el alma de lo que quise hacer. Yo voy a estar en la sala, ansioso por ver cómo sale", tiró.

La fecha ya está confirmada: 11 de septiembre de 2026, justo después del estreno de Supergirl y del nuevo Superman de Gunn. Después de eso, viene la nueva Batman y Robin con The Brave and the Bold, así que Clayface tiene todo para ser el primer gran susto del nuevo DCU.

------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Banco Galicia bajo la lupa: Crecen las denuncias por maltrato, bloqueos y cobros indebidos

En TyC Sports no están muy contentos por Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt

Defensa intenta estabilizar FAdeA: Contrato con la FAA y posible negocio árabe

Franco Colapinto confirmó la noticia que sacude a todo Alpine

Turismo, en alerta: En Las Leñas, no hay nieve, en Catedral, no hay pase y en Chapelco, solo dudas