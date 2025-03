Medicina estética: 3 tendencias en redes sociales que pueden ser muy peligrosas

“En estas épocas de largas horas de uso de las redes sociales, se están potenciando algunos errores o modas que no son lo más adecuado e incluso pueden constituir un riesgo para la salud. Últimamente algunos pacientes me preguntan o me envían a mi chat tratamientos o cirugías que son un no rotundo”, comienza explicando Fernando Felice, cirujano plástico, docente de la UBA y director médico del Congreso Masterhub.