Jerome Powell alertó sobre una posible estanflación

Es una situación desafortunada que limita el margen de acción de la Fed.

En su discurso, Powell también hizo referencia a los profundos cambios estructurales que está atravesando la economía estadounidense, producto de nuevas políticas en materia de comercio, inmigración, regulación y geopolítica. “La economía muestra resiliencia, pero estas políticas aún están en desarrollo, y sus implicancias a largo plazo tardarán en manifestarse”, señaló.

image Jerome Powell no se apresura a definir una decisión sobre la política monetaria de Estados Unidos.

Aunque evitó dar señales concretas sobre la decisión de la Fed en su próxima reunión de política monetaria, prevista para octubre, Powell insistió en que el rumbo de la Reserva Federal no está definido de antemano. “Seguiremos determinando la postura adecuada en función de los datos, la evolución de las perspectivas y el balance de riesgos”, aclaró.

La reciente actualización del llamado “gráfico de puntos”, que recoge las proyecciones de los miembros de la Fed, indica tres posibles recortes de tasas en 2025, frente a los dos previstos en junio.

Powell también reforzó que no se dejaría influenciar por presiones políticas, enfatizando que la Fed "nunca, jamás, piensa en cosas políticas", según publicó el mismo medio.

Mucha gente, dijo, “no nos cree… pero la verdad es que la mayoría de la gente que nos llama políticos es simplemente un golpe bajo”.

