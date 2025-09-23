urgente24
ESCENARIO RIESGOSO

Jerome Powell alertó sobre una posible estanflación

El presidente de la Fed, Jerome Powell, se enfrenta a una economía con signos de estanflación, lo que complica las decisiones monetarias.

23 de septiembre de 2025 - 21:14
Jerome Powell vislumbra un escenario de estanflación.

En un contexto de creciente incertidumbre económica, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, ofreció este martes un diagnóstico cauteloso y sin lugar para el optimismo simplista: la economía muestra signos de desaceleración mientras la inflación sigue elevada, un grado leve de estanflación, una combinación que complica el rumbo de la política monetaria.

Durante una intervención en la Cámara de Comercio de Greater Providence, Powell afirmó que “los riesgos a corto plazo para la inflación se inclinan al alza y los riesgos para el empleo a la baja”, describiendo así una situación “compleja”, donde “no existe una vía libre de riesgos”.

El mensaje llega apenas una semana después de que la Fed anunciara su primer recorte de tasas de interés en 2025, en lo que Powell definió como una medida de “gestión de riesgos”, y no como el inicio de un ciclo de flexibilización agresiva.

Los datos que preocupan a Jerome Powell

Según los datos más recientes, el crecimiento económico estadounidense muestra señales de moderación. La tasa de desempleo ha subido ligeramente, el sector de la vivienda sigue débil y el gasto del consumidor comienza a desacelerarse. A pesar de esta pérdida de impulso, la inflación se mantiene por encima del objetivo del 2% del banco central, lo que refuerza el carácter delicado de la coyuntura actual.

Este escenario ha sido calificado por algunos analistas como una forma de “estanflación light”, una mezcla de crecimiento estancado y precios elevados. Joe Brusuelas, economista jefe de RSM US opinó en Barron’s:

Es una situación desafortunada que limita el margen de acción de la Fed. Es una situación desafortunada que limita el margen de acción de la Fed.

En su discurso, Powell también hizo referencia a los profundos cambios estructurales que está atravesando la economía estadounidense, producto de nuevas políticas en materia de comercio, inmigración, regulación y geopolítica. “La economía muestra resiliencia, pero estas políticas aún están en desarrollo, y sus implicancias a largo plazo tardarán en manifestarse”, señaló.

Jerome Powell no se apresura a definir una decisión sobre la política monetaria de Estados Unidos.

Aunque evitó dar señales concretas sobre la decisión de la Fed en su próxima reunión de política monetaria, prevista para octubre, Powell insistió en que el rumbo de la Reserva Federal no está definido de antemano. “Seguiremos determinando la postura adecuada en función de los datos, la evolución de las perspectivas y el balance de riesgos”, aclaró.

La reciente actualización del llamado “gráfico de puntos”, que recoge las proyecciones de los miembros de la Fed, indica tres posibles recortes de tasas en 2025, frente a los dos previstos en junio.

Powell también reforzó que no se dejaría influenciar por presiones políticas, enfatizando que la Fed "nunca, jamás, piensa en cosas políticas", según publicó el mismo medio.

Mucha gente, dijo, “no nos cree… pero la verdad es que la mayoría de la gente que nos llama políticos es simplemente un golpe bajo”.

