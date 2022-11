En defensa de Qatar 2022 y la verdadera diversidad

Urgente24 no ha participado del acoso a Qatar 2022, evento de la Copa del Mundo FIFA, que han realizado otros medios y periodistas. La idea de que los valores de Occidente son universales es inaceptable. La diversidad cultural no consiste en imponer el 'soft power' de la OTAN. En ese contexto, es interesante la opinión de Muhittin Ataman, editor en jefe de Insight Türkiye (el nuevo nombre de la ex Turquía es Türkiye), director de Estudios de Política Exterior de la Fundación SETA y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Ciencias Sociales de Ankara. El texto ("Mundial 2022: Hipocresía masiva de Occidente hacia Qatar") lo difundió Daily Sabah, de Estambul, que integra el holding Turkuvaz Media Group: