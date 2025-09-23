Una familia estadounidense, padres y tres niños, murió este domingo en un ataque de Israel en el sur del Líbano, lo que le vale a Tel Aviv el repudio internacional, en un nuevo episodio que se suma a las flagrantes violaciones a la soberanía de Qatar, Yemen, Palestina, Irán y Siria bajo el supuesto de neutralizar células yihadistas, aunque se registren mayormente decesos de civiles.
FAMILIA ESTADOUNIDENSE MUERTA
Otro ataque de Israel en Líbano: Si no fuera por Trump, Netanyahu sería Saddam Hussein
Un ataque israelí al sur del Líbano mata a una familia estadounidense y la BBC exhibe las secuelas de quienes quedaron ciegos por el atentado con bipers. Pero Netanyahu, un paria en la ONU, continúa salvándose bajo el amparo de Trump.
El primer ministro del Líbano, Nawaf Salam, calificó como una “masacre” el ataque israelí contra civiles, clamó por una condena internacional contundente contra los crímenes que Israel viene llevando a cabo y afirmó sin rodes que esto constituye un “mensaje de intimidación que apunta a nuestro pueblo que regresa a sus aldeas en el sur”.
Israel masacró a una familia estadounidense
El domingo, un ataque israelí en Bint Jbeil, en el sur de Líbano, mató a un ciudadano estadounidense y a sus tres niños de la misma nacionalidad. La madre de familia sobrevivió, aunque resultó gravamente herida, y el gobierno libanés denunció que el ataque ocurrió cuando el enviado especial de EE.UU para el Líbano estaba a solo 30 km de distancia y que esto viola la resolución 1701 del Consejo de Seguridad y el alto el fuego respaldado por EE.UU.
A pesar del acuerdo de alto el fuego con Hezbolá mediado por Estados Unidos, Tel Aviv ha continuado bombardeando y realizando ataques en Líbano, donde muchas víctimas han sido civiles, como las que terminaron ciegas por estar cerca de los bipers que explotaron en diciembre de 2024, una obra maestra del servicio secreto israelí que se infiltró en la cadena de suministro y colocó microexplosivos dentro de las baterías, antes de que llegaran a manos de los yihadistas.
Mientras tanto, Israel, en esta misma jornada, está siendo condenada fuertemente en la reunión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, acusada de crímenes de lesa humanidad en Gaza, que incluyen el bloqueo humanitario deliberado y el bombardeo al personal humanitario y sanitario, además de por sus incursiones y el asedio a Cisjordania, así como por la infracción de soberanías con ataques como los perpetrados en Qatar (aliado estadounidense que alberga la mayor base de la región), Siria, Yemen e Irán.
"Mis ojos ya no están": una de las víctimas civiles del ataque israelí con bípers en Líbano y Siria
Un año después del mortal ataque con bipers perpetrado por Israel en Líbano, la agencia de noticias BBC habló en exclusiva con todos los sobrevivientes civiles y con miembros del gobierno líbanes, quienes afirmaron que constituye un crímen de guerra.
"La esclera, la parte blanca de mis ojos, ha desaparecido", dijo Nayde, de 29, una sobreviviente que quedó ciega. "La retina y los nervios que conectan la córnea con el cerebro están completamente destruidos", añadió a la BBC.
Según su testimonio, alrededor de las 15:00 del 17 de septiembre del 2024, día del ataque israelí con bipers, Nayfe acababa de empezar su turno como supervisora en el departamento de limpieza y desinfección del hospital Saint George, en las afueras de Beirut, que forma parte de la red médica de Hezbolá.
"Mi trabajo implicaba trabajar con todas las salas del hospital, no solo con una específica", dice . "Así que, cuando alguien me necesitaba, me enviaban un mensaje al beeper", rememoró.
Nayfe relató que siempre portaba el dispositivo cuando estaba de turno. Ese día, llevaba apenas cuatro meses en el puesto y le habían dado un buscapersonas nuevo solo 20 días antes. Estaba en su oficina cuando empezó a sonar sin parar.
Normalmente, aseguró Nayfe, le daban un número en el dispositivo."Iba al teléfono fijo más cercano, los llamaba, y me decían: 'Somos de tal departamento y necesitamos a alguien'", relató.
Entonces, Nayfe, comprobó el buscapersonas, pero la pantalla estaba oscura, así que se lo acercó cada vez más a los ojos para leer el mensaje. Eso fue lo último que vio antes que el dispositivo explotara, y la dejará ciega para toda la vida.
