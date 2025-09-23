Otro ataque de Israel en Líbano: Si no fuera por Trump, Netanyahu sería Saddam Hussein

A pesar del acuerdo de alto el fuego con Hezbolá mediado por Estados Unidos, Tel Aviv ha continuado bombardeando y realizando ataques en Líbano, donde muchas víctimas han sido civiles, como las que terminaron ciegas por estar cerca de los bipers que explotaron en diciembre de 2024, una obra maestra del servicio secreto israelí que se infiltró en la cadena de suministro y colocó microexplosivos dentro de las baterías, antes de que llegaran a manos de los yihadistas.

image Israel sigue atacando Líbano. En Beint Jbail bombardeó un vehículo civil Mercedes Benz y mató a 5 ciudadanos estadounidenses, entre ellos un padre y sus tres hijos, violando la Resol 1701 del Consejo de Seguridad ONU y el Acuerdo de Alto el Fuego respaldado por Estados Unidos. | GENTILEZA DE IMAGEN

Mientras tanto, Israel, en esta misma jornada, está siendo condenada fuertemente en la reunión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, acusada de crímenes de lesa humanidad en Gaza, que incluyen el bloqueo humanitario deliberado y el bombardeo al personal humanitario y sanitario, además de por sus incursiones y el asedio a Cisjordania, así como por la infracción de soberanías con ataques como los perpetrados en Qatar (aliado estadounidense que alberga la mayor base de la región), Siria, Yemen e Irán.

image Espeso humo y llamas brotan de un ataque aéreo israelí sobre Tayouneh, Beirut, Líbano, en noviembre del 2024 | GENTILEZA AP NEWS

"Mis ojos ya no están": una de las víctimas civiles del ataque israelí con bípers en Líbano y Siria

Un año después del mortal ataque con bipers perpetrado por Israel en Líbano, la agencia de noticias BBC habló en exclusiva con todos los sobrevivientes civiles y con miembros del gobierno líbanes, quienes afirmaron que constituye un crímen de guerra.

"La esclera, la parte blanca de mis ojos, ha desaparecido", dijo Nayde, de 29, una sobreviviente que quedó ciega. "La retina y los nervios que conectan la córnea con el cerebro están completamente destruidos", añadió a la BBC.

Según su testimonio, alrededor de las 15:00 del 17 de septiembre del 2024, día del ataque israelí con bipers, Nayfe acababa de empezar su turno como supervisora en el departamento de limpieza y desinfección del hospital Saint George, en las afueras de Beirut, que forma parte de la red médica de Hezbolá.

"Mi trabajo implicaba trabajar con todas las salas del hospital, no solo con una específica", dice . "Así que, cuando alguien me necesitaba, me enviaban un mensaje al beeper", rememoró.

image Las manos, la cara y los ojos de Nayfe resultaron gravemente dañados en el ataque con buscapersonas. | GENTILEZA BBC

Nayfe relató que siempre portaba el dispositivo cuando estaba de turno. Ese día, llevaba apenas cuatro meses en el puesto y le habían dado un buscapersonas nuevo solo 20 días antes. Estaba en su oficina cuando empezó a sonar sin parar.

Normalmente, aseguró Nayfe, le daban un número en el dispositivo."Iba al teléfono fijo más cercano, los llamaba, y me decían: 'Somos de tal departamento y necesitamos a alguien'", relató.

Entonces, Nayfe, comprobó el buscapersonas, pero la pantalla estaba oscura, así que se lo acercó cada vez más a los ojos para leer el mensaje. Eso fue lo último que vio antes que el dispositivo explotara, y la dejará ciega para toda la vida.

