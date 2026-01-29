urgente24
Lanús 2-1 Unión: en un choque frenético, el Tatengue hizo méritos pero el Granate venció

En un partido atrapante, Lanús golpeó en los momentos justos a pesar de que Unión fue un hueso duro de roer.

29 de enero de 2026 - 17:40

EN VIVO

Lanús venció 2-1 a Unión por la fecha 2 de la Zona A del Torneo Apertura. El Granate debutó ante su gente en el campeonato con un triunfo, el segundo al hilo tras la victoria de la primera fecha ante San Lorenzo.

El elenco de Mauricio Pellegrino y el de Leo Madelón brindaron un partido muy atractivo en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez. Hasta el momento, el más atractivo de toda la fecha 2.

Dos equipos con propuestas similares, de juego más directo y no tanta tenencia de pelota. Dos equipos físicos, con intenciones de imponerse en los duelos individuales y la fricción.

A pesar de que Lanús era más candidato al triunfo, Unión lo sometió durante varios pasajes del encuentro. El Tatengue comenzó siendo más protagonista, de hecho, logrando acercamientos al arco de Losada. Pero la expulsión de Fascendini sobre el final del primer tiempo y el posterior gol del Granate en los pies de Carrera antes de irse al descanso, cambiaron la ecuación.

El Granate ganó y suma 6 puntos

Luego, a los pocos minutos de haber comenzado el 2T, Marcelino Moreno amplió el marcador. Así todo, Unión no se dejó caer y siguió buscando. Con intensidad, con compromiso, con una idea clara que jamás abandonó. Tuvo premio, con el gol de Tarragona que lo puso a tiro nuevamente. Sin embargo, no le alcanzó.

Tras el empate en la primera fecha ante Platense, Unión sumó su primera derrota. Lanús, por su parte, consiguió su segunda victoria seguida.

Resumen del partido

Final del partido: Lanús venció 2-1 a Unión

Unión aprovechó el impulso del gol y, con un jugador menos, asusta a un Lanús que se estancó

¡GOL DE UNIÓN! VIDEO: Tarragona define a pura categoría y descuenta

¡GOL DE LANÚS! VIDEO: Marcelino Moreno le puso el moño a un contragolpe furtivo

Comienza el 2T

Final del 1T

¡GOL DE LANÚS! VIDEO: Carrera estuvo más rápido que todos y definió punteándola

TARJETA ROJA EN UNIÓN: A instancias del VAR, Fascendini ve la roja directa por acción de último hombre

¡Qué mano a mano se perdió Castillo! VIDEO: El 9 se fue solo contra el arquero, pero el guardameta estuvo mejor

¡Avisó Unión con un buen remate de media distancia! VIDEO: Losada respondió bien y mantuvo el cero

El Granate no domina, pero en el primer contragolpe que tuvo avisó de su poderío ofensivo en transiciones

Lanús se desplegó bien en ataque, en la primera oportunidad que tuvo. Aprovechó un contragolpe tras recuperar la posesión y lanzarse rápido a aprovechar los espacios que había dejado un Unión volcado en ofensiva.

En un duelo muy físico, por ahora es Unión quien se impone con más claridad

El Tatengue es quien tiene más la posesión, que consigue al imponerse en los duelos individuales ante los jugadores del Granate.

Comienza el partido

TV: Dónde ver Lanús vs. Unión

El partido se transmite por TNT Sports, la señal del pack fútbol.

Formaciones confirmadas en Lanús y Unión

Lanús: Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale, Marcich; Medina, Cardozo, Salvio, Moreno; Carrera, Castillo

Unión: Mansilla; Vargas, Rodríguez, Fascendini, Del Blanco; Palacios, Pittón, Profini; Tarragona, Colazo

Carlos Izquierdoz se entusiasma con el post-retiro y ya tiene planes: "No veo mal ponerle un cierre a mi carrera"

A fines del año pasado, tras la consagración con la Copa Sudamericana, Cali Izquierdoz recibió otro reconocimiento. Ya no vinculado a su trayectoria como futbolista, sino más bien relacionado a lo que vendrá después: el diploma de Dirección Deportiva, una formación que hizo en el programa creado por Futbolistas Argentinos Agremiados y que cuenta con el aval de AFA.

El zaguero tiene 37 años y, a pesar de que avisó que quiere jugar todo el 2026 en Lanús, sabe que la hora de colgar los botines está cerca. "Me gusta la gestión técnica, la dirección deportiva. Así que no veo mal ponerle un cierre a mi carrera como futbolista para meterme con esto", aseguró tiempo atrás, tras recibir el diploma.

Lea en Golazo: Carlos Izquierdoz se entusiasma con el post-retiro y será en un escritorio

Jueves de fútbol: todos los partidos de la Liga Profesional que se juegan hoy

  • Belgrano vs. Tigre
  • Sarmiento vs. Banfield
  • Estudiantes RC vs. Argentinos Juniors
TV: Dónde ver Lanús vs. Unión

El partido se transmite por TNT Sports, la señal del pack fútbol.

El controversial árbitro que dirige el partido: pocas pulgas con los jugadores

Fernando Espinoza será el árbitro del partido, y en el VAR lo acompañará Fabrizio Llobet. Espinoza se caracteriza por ser un juez de temperamento fuerte. Muchas veces se lleva demasiado protagonismo en los encuentros, debido a los cruces que tiene con jugadores y DTs.

Por momentos pareciera que quiere destacar tanto como los verdaderos protagonistas -los futbolistas-, y sus arbitrajes adquieren tintes de show. Los jugadores del Granate y el Tatengue deberán mantenerse a raya con Espinoza.

Posibles formaciones de Lanús y Unión

Lanús: Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale, Marcich; Medina, Cardozo; Salvio, Moreno, Carrera; Castillo

Unión: Mansilla; Vargas, Rodríguez, Fascendini, Pittón; Palacios, Pittón, Profini, Del Blanco; Tarragona, Colazo

