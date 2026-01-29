Lanús 2-1 Unión: en un choque frenético, el Tatengue hizo méritos pero el Granate venció

Lanús venció 2-1 a Unión por la fecha 2 de la Zona A del Torneo Apertura. El Granate debutó ante su gente en el campeonato con un triunfo, el segundo al hilo tras la victoria de la primera fecha ante San Lorenzo.

El elenco de Mauricio Pellegrino y el de Leo Madelón brindaron un partido muy atractivo en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez. Hasta el momento, el más atractivo de toda la fecha 2.

Dos equipos con propuestas similares, de juego más directo y no tanta tenencia de pelota. Dos equipos físicos, con intenciones de imponerse en los duelos individuales y la fricción.

A pesar de que Lanús era más candidato al triunfo, Unión lo sometió durante varios pasajes del encuentro. El Tatengue comenzó siendo más protagonista, de hecho, logrando acercamientos al arco de Losada. Pero la expulsión de Fascendini sobre el final del primer tiempo y el posterior gol del Granate en los pies de Carrera antes de irse al descanso, cambiaron la ecuación.

Lanús se enfrenta a Unión de Santa Fe en el estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional - FOTO (XREDES@clublanus)NA El Granate ganó y suma 6 puntos FOTO (XREDES@CLUBLANUS) NA

Luego, a los pocos minutos de haber comenzado el 2T, Marcelino Moreno amplió el marcador. Así todo, Unión no se dejó caer y siguió buscando. Con intensidad, con compromiso, con una idea clara que jamás abandonó. Tuvo premio, con el gol de Tarragona que lo puso a tiro nuevamente. Sin embargo, no le alcanzó.

Tras el empate en la primera fecha ante Platense, Unión sumó su primera derrota. Lanús, por su parte, consiguió su segunda victoria seguida.

Resumen del partido

Live Blog Post Final del partido: Lanús venció 2-1 a Unión

Live Blog Post Unión aprovechó el impulso del gol y, con un jugador menos, asusta a un Lanús que se estancó

Live Blog Post ¡GOL DE UNIÓN! VIDEO: Tarragona define a pura categoría y descuenta Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2017021134047256658&partner=&hide_thread=false TARRAGOL PONE SUSPENSO EN EL SUR: DESCONTÓ UNIÓN #LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/Wyt5jqXcZT — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 29, 2026

Live Blog Post ¡GOL DE LANÚS! VIDEO: Marcelino Moreno le puso el moño a un contragolpe furtivo Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2017018720736911520&partner=&hide_thread=false AHORA SÍ, MARCELINO: LANÚS ESTIRÓ LA VENTAJA GRACIAS A MORENO#LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/rdxrhkEfQN — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 29, 2026

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post ¡GOL DE LANÚS! VIDEO: Carrera estuvo más rápido que todos y definió punteándola Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2017011085375569972&partner=&hide_thread=false LANÚS PEGÓ PRIMERO: CARRERA ABRIÓ EL RESULTADO ANTE UNIÓN #LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/eIfu2y7z1L — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 29, 2026

Live Blog Post TARJETA ROJA EN UNIÓN: A instancias del VAR, Fascendini ve la roja directa por acción de último hombre Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2017010190122422471&partner=&hide_thread=false UNIÓN SE QUEDÓ CON DIEZ: EXPULSADO FASCENDINI TRAS LA REVISIÓN EN EL VAR #LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/pluhQIWkCX — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 29, 2026

Live Blog Post ¡Qué mano a mano se perdió Castillo! VIDEO: El 9 se fue solo contra el arquero, pero el guardameta estuvo mejor Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2017004799661637795&partner=&hide_thread=false CASTILLO SE PERDIÓ EL 1-0 PARA LANÚSEra el primero del Granate frente a Unión, pero salvó Mansilla#LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/AxlcCZytQL — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 29, 2026 VER +

Live Blog Post ¡Avisó Unión con un buen remate de media distancia! VIDEO: Losada respondió bien y mantuvo el cero Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2017003646383186099&partner=&hide_thread=false LOSADA SALVÓ A LANÚS DEL PRIMERO DEL TATENGUE #LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/ZH3TYJoLnE — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 29, 2026 VER +

Live Blog Post El Granate no domina, pero en el primer contragolpe que tuvo avisó de su poderío ofensivo en transiciones Lanús se desplegó bien en ataque, en la primera oportunidad que tuvo. Aprovechó un contragolpe tras recuperar la posesión y lanzarse rápido a aprovechar los espacios que había dejado un Unión volcado en ofensiva.

Live Blog Post En un duelo muy físico, por ahora es Unión quien se impone con más claridad El Tatengue es quien tiene más la posesión, que consigue al imponerse en los duelos individuales ante los jugadores del Granate.

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post TV: Dónde ver Lanús vs. Unión El partido se transmite por TNT Sports, la señal del pack fútbol.

Live Blog Post Formaciones confirmadas en Lanús y Unión Lanús: Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale, Marcich; Medina, Cardozo, Salvio, Moreno; Carrera, Castillo Unión: Mansilla; Vargas, Rodríguez, Fascendini, Del Blanco; Palacios, Pittón, Profini; Tarragona, Colazo VER +

Live Blog Post Carlos Izquierdoz se entusiasma con el post-retiro y ya tiene planes: "No veo mal ponerle un cierre a mi carrera" A fines del año pasado, tras la consagración con la Copa Sudamericana, Cali Izquierdoz recibió otro reconocimiento. Ya no vinculado a su trayectoria como futbolista, sino más bien relacionado a lo que vendrá después: el diploma de Dirección Deportiva, una formación que hizo en el programa creado por Futbolistas Argentinos Agremiados y que cuenta con el aval de AFA. El zaguero tiene 37 años y, a pesar de que avisó que quiere jugar todo el 2026 en Lanús, sabe que la hora de colgar los botines está cerca. "Me gusta la gestión técnica, la dirección deportiva. Así que no veo mal ponerle un cierre a mi carrera como futbolista para meterme con esto", aseguró tiempo atrás, tras recibir el diploma. Lea en Golazo: Carlos Izquierdoz se entusiasma con el post-retiro y será en un escritorio VER +

Live Blog Post Jueves de fútbol: todos los partidos de la Liga Profesional que se juegan hoy Belgrano vs. Tigre

Sarmiento vs. Banfield

Estudiantes RC vs. Argentinos Juniors

Live Blog Post El controversial árbitro que dirige el partido: pocas pulgas con los jugadores Fernando Espinoza será el árbitro del partido, y en el VAR lo acompañará Fabrizio Llobet. Espinoza se caracteriza por ser un juez de temperamento fuerte. Muchas veces se lleva demasiado protagonismo en los encuentros, debido a los cruces que tiene con jugadores y DTs. Por momentos pareciera que quiere destacar tanto como los verdaderos protagonistas -los futbolistas-, y sus arbitrajes adquieren tintes de show. Los jugadores del Granate y el Tatengue deberán mantenerse a raya con Espinoza. VER +