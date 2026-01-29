Lanús venció 2-1 a Unión por la fecha 2 de la Zona A del Torneo Apertura. El Granate debutó ante su gente en el campeonato con un triunfo, el segundo al hilo tras la victoria de la primera fecha ante San Lorenzo.
Lanús 2-1 Unión: en un choque frenético, el Tatengue hizo méritos pero el Granate venció
En un partido atrapante, Lanús golpeó en los momentos justos a pesar de que Unión fue un hueso duro de roer.
21:18
Final del partido: Lanús venció 2-1 a Unión
20:55
Unión aprovechó el impulso del gol y, con un jugador menos, asusta a un Lanús que se estancó
20:43
¡GOL DE UNIÓN! VIDEO: Tarragona define a pura categoría y descuenta
20:33
¡GOL DE LANÚS! VIDEO: Marcelino Moreno le puso el moño a un contragolpe furtivo
20:23
Comienza el 2T
20:05
Final del 1T
20:03
¡GOL DE LANÚS! VIDEO: Carrera estuvo más rápido que todos y definió punteándola
19:59
TARJETA ROJA EN UNIÓN: A instancias del VAR, Fascendini ve la roja directa por acción de último hombre
19:43
¡Qué mano a mano se perdió Castillo! VIDEO: El 9 se fue solo contra el arquero, pero el guardameta estuvo mejor
-
¡Avisó Unión con un buen remate de media distancia! VIDEO: Losada respondió bien y mantuvo el cero
19:32
El Granate no domina, pero en el primer contragolpe que tuvo avisó de su poderío ofensivo en transiciones
19:24
En un duelo muy físico, por ahora es Unión quien se impone con más claridad
19:15
Comienza el partido
19:11
18:40
Formaciones confirmadas en Lanús y Unión
18:15
17:50
17:27
TV: Dónde ver Lanús vs. Unión
17:24
El controversial árbitro que dirige el partido: pocas pulgas con los jugadores
17:20
Posibles formaciones de Lanús y Unión
El elenco de Mauricio Pellegrino y el de Leo Madelón brindaron un partido muy atractivo en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez. Hasta el momento, el más atractivo de toda la fecha 2.
Dos equipos con propuestas similares, de juego más directo y no tanta tenencia de pelota. Dos equipos físicos, con intenciones de imponerse en los duelos individuales y la fricción.
A pesar de que Lanús era más candidato al triunfo, Unión lo sometió durante varios pasajes del encuentro. El Tatengue comenzó siendo más protagonista, de hecho, logrando acercamientos al arco de Losada. Pero la expulsión de Fascendini sobre el final del primer tiempo y el posterior gol del Granate en los pies de Carrera antes de irse al descanso, cambiaron la ecuación.
Luego, a los pocos minutos de haber comenzado el 2T, Marcelino Moreno amplió el marcador. Así todo, Unión no se dejó caer y siguió buscando. Con intensidad, con compromiso, con una idea clara que jamás abandonó. Tuvo premio, con el gol de Tarragona que lo puso a tiro nuevamente. Sin embargo, no le alcanzó.
Tras el empate en la primera fecha ante Platense, Unión sumó su primera derrota. Lanús, por su parte, consiguió su segunda victoria seguida.
