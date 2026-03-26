Racing Club, dirigido por Gustavo Costas, comenzó de manera irregular el 2026, aunque poco a poco se va acomodando en la tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga Profesional. En su último partido venció a Belgrano en condición de visitante, lo que le permitió ubicarse entre los cuatro mejores de la Zona B.
BOMBAZO
Fuerte interna en Racing: Un jugador volvió a cargar contra Gustavo Costas
Un jugador que pasó por Racing Club volvió a lanzar un dardo hacia el entrenador Gustavo Costas. ¿Qué dijo?
Nuevamente, las declaraciones de un futbolista que pasó recientemente por la Academia parecen haber estado dirigidas contra el entrenador del club de Avellaneda.
Se trata de Luciano Vietto, actualmente en San Lorenzo de Almagro, y no es la primera vez que, de alguna manera, lanza críticas hacia su exentrenador.
Luciano Vietto vs Gustavo Costas
Luciano Vietto finalizó su contrato con Racing en diciembre de 2025 y la decisión de la dirigencia fue no renovarlo.
Antes de que terminara el año, el jugador dejó declaraciones contundentes: "Me avisaron de un momento para otro. Estaba en el club en el que quería estar, que es mi casa, y cuesta un poco procesarlo". Luego agregó, en relación con el entrenador: "No fue fácil con Gustavo para mí, somos polos opuestos en lo futbolístico. Me costó mucho adaptarme a su idea. Siempre con respeto, le ha dado mucho a Racing, pero a mí, por mis características, no me ayudó mucho a la hora de entrar a la cancha".
Semanas más tarde se confirmó su llegada a San Lorenzo de Almagro, donde actualmente es tenido en cuenta. No solo eso, sino que ya ha convertido en varias ocasiones con la camiseta del Ciclón.
En la previa del partido ante Deportivo Riestra, que terminó 1 a 1, el delantero volvió a dejar un mensaje que, de manera solapada, parece apuntar a su etapa en Avellaneda: "Me siento feliz acá, estoy jugando. El año pasado me costó tener continuidad. La idea general es estar todos juntos y volver a poner a San Lorenzo donde se merece", declaró, haciendo nuevamente énfasis en la falta de minutos durante 2025.
Desde su llegada al Ciclón, Vietto marcó en tres oportunidades en nueve encuentros disputados.
Racing Club y San Lorenzo
A Racing Club, dirigido por Gustavo Costas, pareciera pasarle siempre lo mismo en los campeonatos argentinos: comienza de manera irregular, incluso perdiendo encuentros, y luego se recupera hasta meterse en posiciones importantes.
Este Torneo Apertura no fue la excepción para los de Avellaneda. La Academia inició el año con tres derrotas consecutivas e incluso llegó a ubicarse en el último lugar de la tabla anual.
Tras 11 jornadas disputadas, el equipo de Costas se encuentra en la cuarta posición de la Zona B y en la séptima en la tabla general, que incluye a los treinta equipos de la Primera División.
San Lorenzo, por su parte, tiene un rendimiento irregular y recientemente comenzó el ciclo de Gustavo Álvarez con un empate ante Deportivo Riestra en condición de visitante.
Si quiere meterse entre los ocho clasificados, el Ciclón necesita empezar a sumar de a tres; de lo contrario, no logrará acceder a los playoffs del Torneo Apertura.
El parate por la fecha FIFA le da la posibilidad de trabajar al nuevo entrenador, que apenas llegó ya impuso su línea de tres defensores.
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