River de Chacho Coudet está a un paso de incorporar a un campeón del mundo

En ambos casos ya hay nombres que suenan —Rochet y Bono, por un lado, y Gio Simeone, por el otro—, y solo resta esperar a mitad de año para ver quiénes terminan llegando.

Por otro lado, en los últimos días causó sorpresa la incorporación de Tobías Ramírez, a raíz de la lesión de Juan Carlos Portillo.

El ex Argentinos Juniors firmará contrato con River hasta diciembre de 2029 y le dará más alternativas en defensa a Coudet. El defensor llegó a cambio de tres millones y medio de dólares por el 80 por ciento del pase.

Justamente en ese sector de la cancha podría sumarse un campeón del mundo. Se trata de Nicolás Otamendi, quien quedará libre a mitad de año tras finalizar su vínculo con Benfica.

Según el periodista Renzo Pantich, Otamendi es del gusto de Coudet y se ofrecería al Millonario una vez que termine su contrato con el club portugués.

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A partir de ahí, su llegada quedará supeditada a la decisión que tomen los dirigentes con voz y voto en el club de Núñez.

Más sobre River de Chacho Coudet

Si bien el nivel de River Plate, dirigido por Chacho Coudet, aún no es el ideal, siempre resulta más sencillo trabajar desde la victoria, y eso es justamente lo que le ocurre al equipo de Núñez.

El cuerpo técnico cuenta con varios días para trabajar con gran parte del plantel en Cardales, ya que no hay competencia oficial debido a la fecha FIFA, una pausa que puede resultar clave para seguir ajustando el funcionamiento del equipo, a pesar de algunas bajas significativas.

Desde la llegada del nuevo entrenador, el Millonario consiguió triunfos ante Huracán, Sarmiento de Junín y Estudiantes de Río Cuarto. Gracias a esta racha positiva, se ubica en la segunda posición de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

El próximo compromiso para el conjunto de Núñez será el domingo 5 de abril a las 18:00, cuando reciba a Belgrano en el estadio Monumental.

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En lo que respecta a la Copa Sudamericana, River visitará a Blooming de Bolivia el miércoles 8 de abril a las 21:30, dando así inicio a su participación internacional en este 2026.

Se vienen meses exigentes para el equipo de Coudet, que deberá afrontar la fase de grupos del certamen continental, el tramo final del Torneo Apertura y, en el medio, el siempre especial Superclásico frente a Boca.

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