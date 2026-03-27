¿Peso en AFA?: El trasfondo de la disputa donde Riquelme (Boca) se impuso ante Fassi (Talleres)

Boca pretendía disputar el encuentro el jueves 2 de abril, teniendo en cuenta que su debut en la Copa Libertadores será el martes 7, mientras que Talleres buscaba que se jugara el sábado 4.

Finalmente, el 26 de marzo se confirmó que el partido se disputará el jueves 2 de abril a las 20:30, tal como estaba estipulado por la Liga Profesional de Fútbol de la AFA.

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Es decir, terminó imponiéndose la postura de Boca, encabezado por Juan Román Riquelme, actual vicepresidente primero de la AFA.

Talleres y Boca

Otro aspecto interesante de cara al partido que se disputará el jueves 2 de abril es que el Xeneize tendrá la posibilidad de contar con 11 mil espectadores visitantes en el estadio Kempes, un marco que sin dudas le aportará un color especial al encuentro.

En cuanto a lo futbolístico, el equipo de Claudio Úbeda viene mostrando una mejora sostenida en su rendimiento y buscará mantenerse en la senda de la victoria para seguir consolidando su idea de juego.

El entrenador parece haber encontrado un once titular y, si bien por la lesión de Santiago Ascacibar ingresó Ander Herrera, no se ha modificado demasiado la dinámica del equipo, que mantiene una estructura bastante definida con su 4-4-2.

Además, uno de los focos de atención estará puesto en el banco rival, donde estará Carlos Tévez, ídolo y referente histórico del club de la Ribera.

Su equipo se ubica quinto en la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional, evidenciando una clara mejoría respecto a 2025, año en el que el Matador terminó comprometido con la lucha por la permanencia.

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Todos estos factores generan una gran expectativa de cara al encuentro del 2 de abril. Ambos equipos llegan en un buen momento y, en los últimos días, se han dado diversas situaciones que no hacen más que aumentar el interés en este cruce.

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