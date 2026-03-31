La reconocida obra social IOMA atraviesa una situación delicada tras confirmar que sus sistemas fueron vulnerados por ciberdelincuentes. Según comunicó el propio organismo, el incidente permitió el acceso indebido a bases de datos con información básica de afiliación, aunque descartaron que se hayan comprometido datos bancarios, historias clínicas o información financiera.
IOMA
Alerta máxima en esta obra social tras filtración de información personal
Tras un ciberataque atribuido a Chronus Team, la obra social IOMA advierte sobre posibles estafas usando información de sus afiliados.
El ataque habría sido ejecutado por Chronus Team, un grupo con antecedentes en filtraciones masivas de datos en distintos países de Latinoamérica. Ante este escenario, la entidad puso en marcha protocolos internos de protección y presentó denuncias ante autoridades competentes en delitos informáticos.
A pesar de la gravedad del hecho, desde IOMA aseguraron que el funcionamiento operativo de la obra social no se vio afectado y que todos los servicios continúan prestándose con normalidad.
¿Qué información quedó expuesta en la filtración de IOMA?
Según precisaron desde el organismo, los datos vulnerados tienen que ver exclusivamente con padrones de afiliación. Esto incluye información como:
- Nombre completo del afiliado
- Número de documento de identidad
- Condición dentro de la obra social (titular, adherente, etc.)
La obra social manifestó que no se filtraron contraseñas, claves bancarias, números de tarjeta, ni datos relacionados con prestaciones médicas o historial clínico. Sin embargo, esta información básica puede ser utilizada por estafadores para generar confianza falsa y engañar a los afiliados.
Alerta por llamadas y mensajes fraudulentos
Ahora bien, uno de los principales riesgos tras este tipo de filtraciones es el aumento de estafas telefónicas y mensajes apócrifos. Los delincuentes suelen hacerse pasar por empleados de la obra social utilizando datos reales del afiliado para generar credibilidad.
Entre las modalidades más frecuentes se encuentran:
- Llamadas solicitando "actualizar datos personales urgentemente"
- Mensajes de WhatsApp pidiendo confirmar número de cuenta o CBU
- Correos electrónicos con enlaces falsos para "renovar la credencial"
- Gestiones presenciales con personas que se presentan como delegados de IOMA
Ante cualquiera de estos contactos, desde el organismo fueron contundentes: "IOMA jamás solicita información confidencial por teléfono, WhatsApp, redes sociales ni correos no oficiales".
Además, recordaron que todos los trámites pueden realizarse a través de la app oficial, las delegaciones presenciales o los medios formales detallados en el sitio web institucional.
Chronus Team: quiénes son y qué antecedentes tienen
El grupo responsabilizado en el ataque, Chronus Team, es conocido por haber perpetrado ciberataques previos en Argentina, Chile, Colombia y otros países de la región. Su accionar se caracteriza por vulnerar sistemas estatales o empresas con grandes bases de datos, que luego utilizan para extorsión o venta en la dark web.
Aunque aún no hay confirmación oficial sobre la autoría del hackeo a IOMA, expertos en ciberseguridad vincularon el modus operandi con acciones previas de este colectivo. Las investigaciones están en curso y fueron elevadas a organismos nacionales especializados en delitos tecnológicos.
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