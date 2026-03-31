Alerta máxima en esta obra social tras filtración de información personal

Alerta por llamadas y mensajes fraudulentos

Ahora bien, uno de los principales riesgos tras este tipo de filtraciones es el aumento de estafas telefónicas y mensajes apócrifos. Los delincuentes suelen hacerse pasar por empleados de la obra social utilizando datos reales del afiliado para generar credibilidad.

Entre las modalidades más frecuentes se encuentran:

Llamadas solicitando " actualizar datos personales urgentemente "

" Mensajes de WhatsApp pidiendo confirmar número de cuenta o CBU

Correos electrónicos con enlaces falsos para " renovar la credencial "

" Gestiones presenciales con personas que se presentan como delegados de IOMA

Ante cualquiera de estos contactos, desde el organismo fueron contundentes: "IOMA jamás solicita información confidencial por teléfono, WhatsApp, redes sociales ni correos no oficiales".

Además, recordaron que todos los trámites pueden realizarse a través de la app oficial, las delegaciones presenciales o los medios formales detallados en el sitio web institucional.

Chronus Team: quiénes son y qué antecedentes tienen

El grupo responsabilizado en el ataque, Chronus Team, es conocido por haber perpetrado ciberataques previos en Argentina, Chile, Colombia y otros países de la región. Su accionar se caracteriza por vulnerar sistemas estatales o empresas con grandes bases de datos, que luego utilizan para extorsión o venta en la dark web.

Aunque aún no hay confirmación oficial sobre la autoría del hackeo a IOMA, expertos en ciberseguridad vincularon el modus operandi con acciones previas de este colectivo. Las investigaciones están en curso y fueron elevadas a organismos nacionales especializados en delitos tecnológicos.

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