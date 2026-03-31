América TV vuelve con el rabo entre las piernas: Qué programa trae de vuelta

"Entonces, eso sale al aire igual porque es un arreglo comercial", continuó diciendo. "Entonces, eso sale al aire igual porque es un arreglo comercial", continuó diciendo.

Esta aclaración es clave para entender la estrategia. A diferencia del proyecto con Tinelli, que no prosperó, la versión mundialista cuenta con financiamiento confirmado desde incluso antes de salir al aire.

¿Viene con viaje incluido?

Tartu además adelantó la posibilidad de viajar junto a Sabrina Rojas a las sedes del Mundial 2026 para generar contenido exclusivo. Estados Unidos, México y Canadá serían los destinos si el plan se concreta, permitiendo al programa ofrecer cobertura directa desde los estadios y zonas aledañas.

La decisión del canal refleja una táctica recurrente: cuando el rating aprieta, se vuelve a contenidos anteriormente probados. El interrogante ahora es si la dupla Rojas-Tartu logrará capitalizar el fervor futbolístico o si se repetirá la historia de programas mundialistas que no logran sostenerse más allá del evento deportivo.

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