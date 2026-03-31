Apenas tres meses después de su cancelación el 30 de diciembre de 2025, "Pasó en América" prepara su regreso a la pantalla de América TV. Sabrina Rojas y Augusto "Tartu" Tartúfoli conducirán una edición especial enfocada en el Mundial 2026, según confirmó el propio Tartu en el streaming "Juernes" de la TV Pública.
COMO DIRÍA EL CHAVO DEL 8
América TV vuelve con el rabo entre las piernas: Qué programa trae de vuelta
Tras su cancelación, un ciclo vuelve a América TV con foco en el Mundial, confirmado por uno de los conductores en un streaming reciente.
El ciclo original formó parte de los ajustes de programación del canal de cara a 2026, una movida que dejó a la conductora molesta. Rojas había lanzado indirectas públicas al canal antes de esta vuelta sorpresiva, lo que evidencia una relación tensa que ahora parece encaminarse hacia una tregua comercial.
Edición especial del Mundial 2026 llega a América TV
"Hay un 'Pasó en América Mundial' pensado también. Eso está", reveló Tartu durante su participación en el programa conducido por Juan Etchegoyen y Meli Vinci. La propuesta no será solo deportiva: el formato incluirá hinchas argentinos famosos, anécdotas y el color característico del programa original.
Pablo Montagna, invitado en el mismo espacio, precisó que se trataría de "un resumen de la fecha" con contenido complementario. El periodista además aportó información clave en sus redes sociales: el programa iría "a la medianoche post Polémica en el Bar", ocupando un horario estratégico de cierre.
La sombra de "Primos de América" y el factor comercial
La comparación con el fracaso de "Primos de América" —el efímero programa de Marcelo Tinelli y El Tirri— fue inevitable durante la charla. Sin embargo, Tartu marcó una diferencia crucial: "En este caso sería un compromiso comercial. Tiene un sponsor llamado 'pepito' que dice quiero este programa, lo auspicia tal".
Esta aclaración es clave para entender la estrategia. A diferencia del proyecto con Tinelli, que no prosperó, la versión mundialista cuenta con financiamiento confirmado desde incluso antes de salir al aire.
¿Viene con viaje incluido?
Tartu además adelantó la posibilidad de viajar junto a Sabrina Rojas a las sedes del Mundial 2026 para generar contenido exclusivo. Estados Unidos, México y Canadá serían los destinos si el plan se concreta, permitiendo al programa ofrecer cobertura directa desde los estadios y zonas aledañas.
La decisión del canal refleja una táctica recurrente: cuando el rating aprieta, se vuelve a contenidos anteriormente probados. El interrogante ahora es si la dupla Rojas-Tartu logrará capitalizar el fervor futbolístico o si se repetirá la historia de programas mundialistas que no logran sostenerse más allá del evento deportivo.
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