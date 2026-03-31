Alberto Fernández busca declarar "insana" a Fabiola Yañez para frenar la causa por violencia

El documento es explícito: el análisis apunta a establecer “si al momento de los hechos que se le imputan, Fabiola Yáñez se encontraba en condiciones de comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones”.

Además, los especialistas deberán precisar si existía consumo de alcohol o psicofármacos y si eso pudo haber generado una “alteración morbosa de sus facultades” o un “estado de inconsciencia”, tal como lo exige la legislación penal.

También se pidió que, en caso de detectarse alguna alteración, se determine si eso le habría impedido entender la gravedad de los hechos o actuar conforme a esa comprensión.

Qué busca el expresidente con esta pericia a Fabiola Yañez

La apuesta del expresidente es utilizar el resultado de este estudio como argumento para debilitar la causa principal en su contra.

Si los peritos concluyeran que Yañez tenía algún tipo de trastorno relevante, su defensa podría intentar trasladar ese resultado al expediente que investiga el juez Daniel Rafecas, donde Fernández está acusado por violencia psicológica y física.

La lógica detrás de la estrategia es clara: si se instala la idea de que la denunciante no estaba en pleno uso de sus facultades, su testimonio podría perder peso en el proceso judicial.

No es la primera vez que el exmandatario intenta este camino. Ya había presentado planteos similares en la Justicia federal, aunque hasta ahora sin éxito.

Los límites que impuso el juez

No todos los pedidos de la defensa fueron aceptados. El juez Brandoni Nonell rechazó algunas solicitudes clave.

Por ejemplo, no habilitó que la pericia determine si las conductas denunciadas —como el impedimento de contacto o las amenazas— podrían ser consideradas síntomas de una patología de base.

Tampoco accedió a evaluar si Yañez representa actualmente un “riesgo cierto e inminente para sí o para terceros” ni si está en condiciones de afrontar un proceso penal. La razón: su negativa a participar en la evaluación impide obtener información actualizada sobre su estado.

El rol de un perito clave

En representación de Fernández, interviene en el análisis el psiquiatra forense Rafael Herrera Milano, un especialista con trayectoria en causas de alto perfil.

Entre sus antecedentes más recientes se encuentra la certificación de insanía del empresario Enrique Pescarmona, lo que derivó en su exclusión del juicio oral en la causa de los Cuadernos.

La causa principal, en pausa

Mientras tanto, el expediente central por violencia de género sigue sin definiciones inmediatas.

Desde agosto del año pasado, el fiscal Ramiro González pidió la elevación a juicio, pero el juez Daniel Rafecas aún no resolvió ese planteo. En ese caso, Fernández ya fue procesado, con confirmación tanto de la Cámara Federal como de la Cámara de Casación.

En paralelo, la estrategia de su defensa continúa enfocada en cuestionar la credibilidad de Yañez, no solo en el plano judicial sino también en el personal y emocional.

Incluso, el expresidente intentó replicar este enfoque en distintos fueros, en una ofensiva que también se mueve en ámbitos donde tienen influencia operadores judiciales cercanos a su entorno político.

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