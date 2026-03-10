Independiente y Unión empataron 4-4 por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. En el Estadio Libertadores de América - Enrique Bochini, el Rojo y el Tatengue protagonizaron un show de goles y regalaron el partido más electrizante del Torneo Apertura 2026.
Independiente 4-4 Unión: show de goles en el partido más espectacular de 2026
Independiente y Unión igualaron en un partido apasionante. Fedorco empató para el Rojo con un cabezazo impresionante al minuto 99'.
21:49
Final del partido: Independiente y Unión empataron 4-4
-
21:47
¡GOL DE INDEPENDIENTE! VIDEO: Fedorco mete un cabezazo kilométrico y es un empate agónico
-
21:16
¡GOL DE INDEPENDIENTE! VIDEO: Ávalos mete la cabeza y pone al Rojo a tiro
-
21:12
¡GOL DE UNIÓN! VIDEO: Rodríguez vuelve a adelantar al Tatengue
-
20:57
¡GOL DE INDEPENDIENTE! VIDEO: Ávalos cambia el penal por gol
-
20:55
PENAL PARA INDEPENDIENTE: Agarrón sobre Ávalos en el área
-
20:53
Comienza el 2T
-
20:38
Final del 1T
-
20:35
¡GOL DE INDEPENDIENTE! VIDEO: Pusetto descuenta para el Rojo
-
20:26
¡GOL DE UNIÓN! VIDEO: Del Blanco la picó y dejó un tanto para el recuerdo
-
20:14
[VAR] GOL ANULADO: Palacios estaba en posición adelantada
-
20:12
¡GOL DE UNIÓN! VIDEO: Palacios pone el 3-0
-
20:07
¡GOL DE UNIÓN! VIDEO: Cuello pone el 2-0 y sorprende al Libertadores de América
-
20:01
¡GOL DE UNIÓN! VIDEO: Tarragona cambia el penal por gol
-
19:59
PENAL PARA UNIÓN: Marcone derriba a Profini en el área
-
19:45
Comienza el partido
-
19:41
TV: Dónde ver Independiente vs. Unión
-
19:32
Formación confirmada en Unión
-
19:24
Por primera vez, Quinteros repite el 11 inicial en el Rojo
-
19:21
Unión y una tremenda racha: cuántos partidos lleva el Tatengue sin perder
-
19:15
-
19:00
-
18:49
-
18:45
-
18:30
-
18:25
Árbitro y VAR del partido
-
18:21
Posibles formaciones
Independiente y Unión regalaron un partido espectacular. Vibrante, cambiante, electrizante. Sorpresivo, emocionalmente desgastante.
Parecía que el Tatengue se llevaba por delante al Rojo en su cancha tras un rápido 2-0 y luego un 3-0 -goles de Tarragona, Cuello y Del Blanco- que desató la bronca de todas las tribunas en Avellaneda. Pero el equipo de Gustavo Quinteros logró descontar antes de irse al entretiempo -gol de Pusetto- y eso le dio aire.
Al comienzo del complemento, Ávalos cambió un penal contra él por gol y puso las cosas 3-2. Sin embargo, 15 minutos después el Tatengue volvió a escaparse con una volea de Rodríguez.
Cuando se moría el partido, al minuto 99', Fedorco metió un cabezazo kilométrico para sellar el empate agónico final.
Mirá el resumen más completo con todos los goles a continuación.
