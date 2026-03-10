Independiente 4-4 Unión: show de goles en el partido más espectacular de 2026

Live Blog Post

Pisa de Italia deberá pagar una suma millonaria a Independiente por Loyola

La operación por Felipe Loyola comenzó a destrabarse. El volante chileno se había marchado cedido al Pisa, de la Serie A italiana, e Independiente tuvo inconvenientes por la demora en el pago por la cesión: el préstamo era por un valor de un millón y medio de euros.

Finalmente, llegó un comunicado desde Italia para confirmar que a fines de marzo le cancelará la debida deuda por el valor completo que está en mora -y que debería haberse pagado en febrero-.

Pero además, Loyola ingresó en el partido del sábado pasado del Pisa ante la Juventus y, así, completó la parte restante de la transferencia: si el futbolista disputaba cinco encuentros con la camiseta del equipo toscano, entonces se activaba la cláusula de compra automáticamente.

De esta manera, Pisa comprará a Felipe Loyola por 5 millones y medio de euros por el 70% del pase.