Improvisado: Javier Milei envió a Juan Pazo a Cancillería pero terminó en ARCA (pochoclo)

'Toto' Caputo y Francisco de Narváez

Ivy Cángaro en Data Clave:

"(...) En 2013, De Narváez fue denunciado por la AFIP ante la UIF; y por el Citibank y el JP Morgan ante el FINCEN (la UIF del Tesoro de USA). Paralelamente, la jueza Sandra Arroyo Salgado de los tribunales de San Isidro, está a cargo de la causa Nº 323/11 'Las Blondas s/ inf. arts 1 y 2 inc. a) de la ley 24.769', en la que se investiga a los directivos de la firma por una presunta evasión tributaria y una posible evasión por “Salidas No Documentadas”, entre 2005 y 2006.

Quien debía investigar a De Narváez mientras estuvo al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF) fue Mariano Federici, cuya esposa es María Eugenia Oliver, una psicóloga especializada en RRHH que trabaja, precisamente, en 'Las Blondas' y es una de las apoderadas de la firma en el registro de Panamá. (...) mientras Federici debía investigar a la firma donde su esposa es apoderada, también debía poner bajo la lupa a Pazo quien, además de ser el director de Las Blondas, era el Director de Comunicación de la UIF.

Desde marzo de 2016 Pazo fue Director de Comunicación de la UIF durante la gestión de Mariano Federici; renunció en febrero de 2017 para asumir como Superintendente de Seguros (...)

Cuando Pazo dejó la Superintendencia de Seguros en diciembre de 2019, volvió al Grupo Alas como gerente general. (...)"

pazo44.webp Bichos de Campo tituló: "Dos hermanas de vasto linaje son el nexo directo entre Juan Pazo y Sergio Iraeta, su pariente “interventor” en la ex Secretaría de Agricultura" (Josefina y Dolores Helguera).

Él también es / fue socio de Invernea SRL, empresa agropecuaria donde trabaja / trabajaba Luis Nicolás Caputo, hijo de Luis Caputo, ministro de Economía. También fue empleado de Las Blondas, recordó Data Clave.

Con Javier Milei, Pazo comenzó como secretario de Industria y Desarrollo Productivo.

Según consta en el Boletín Oficial del 21/12/2023, Pazo renunció a su cargo de gerente de Invernea el 04/12/2023, pero continúa siendo el accionista mayoritario con el 90% de las acciones.

La denuncia

En teoría, el presidente Javier Milei removió a Florencia Misrahi por la Resolución General Nº5.607 en el Boletín Oficial, que obligaba a 'instagramers', 'youtubers', 'tiktokers' y otros creadores de contenido a registrarse como contribuyentes, pagar impuestos y realizar aportes previsionales. Según informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, también fueron desplazados otros 2 altos funcionarios del organismo.

En su lugar asume Juan Pazo, mientras que Pablo Quirno será el nuevo Secretario de Relaciones Económicas Internacionales en la Cancillería.

Aquí es donde es importante mencionar un posteo de Alejandro Rodríguez, 'Topo', director del Instituto Consenso Federal:

El Presidente Javier Milei informa que despide a funcionarios por adoptar decisiones sin consultar. Pero hace ya 9 días que se publicó en el Boletín Oficia la decisión de la discordia: se incorporó la actividad 731002, mediante la Resolución General 5607/2024. Varios días después de eso, anunciaron oficialmente que un tal Pazo dejaría su cargo en Economía para ir a una Secretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores. Hace un rato informaron que -en realidad- Pazo será el nuevo titular de ARCA (ex AFIP). Conclusión: el Presidente, el Ministro 'Toto' Caputo (de quien depende la ex AFIP) y sus principales colaboradores, no tenían ni idea de lo que varios días antes se había publicado en el Boletín Oficial. No lo leen; y nadie se los lee. El Presidente Javier Milei informa que despide a funcionarios por adoptar decisiones sin consultar. Pero hace ya 9 días que se publicó en el Boletín Oficia la decisión de la discordia: se incorporó la actividad 731002, mediante la Resolución General 5607/2024. Varios días después de eso, anunciaron oficialmente que un tal Pazo dejaría su cargo en Economía para ir a una Secretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores. Hace un rato informaron que -en realidad- Pazo será el nuevo titular de ARCA (ex AFIP). Conclusión: el Presidente, el Ministro 'Toto' Caputo (de quien depende la ex AFIP) y sus principales colaboradores, no tenían ni idea de lo que varios días antes se había publicado en el Boletín Oficial. No lo leen; y nadie se los lee.

juan-pazojpg.webp Con esta foto, la web LetraP tituló "El doble juego de Juan Pazo, socio y operador todoterreno de Toto Caputo".

Otra denuncia

El nuevo jefe de ARCA ha tenido algunos problemas, según Emilia Delfino en DiarioAr.

Delfino escribió en su momento:

"(...) Hay un punto central que Pazo debe aclarar: su declaración como dueño de una compañía en Florida, Estados Unidos, creada para adquirir un departamento en Miami que nunca figuró en las declaraciones juradas de Pazo como funcionario de Mauricio Macri.

Harbour House 1533 Corp. es una sociedad radicada en Florida. Un documento fechado el 24 de agosto de 2018 relata una resolución del board de directores y accionistas de la compañía. “Juan Pazo” figura en dicha acta, no sólo como director de la compañía, sino también como accionista, es decir, como dueño de una parte de la sociedad.

En el documento, “Juan Pazo” figura sin número de pasaporte ni nombre completo, al igual que “Josefina Helguera”, quien también figura como directora y accionista de la compañía. Josefina Helguera es el nombre de la esposa de Juan Alberto Pazo.

El escrito está sellado por un notario de Florida, quien certificó la identidad de “Juan Pazo” a través de la presentación de su “pasaporte argentino”, dice el acta, pero no incluyó el número de identidad en el documento público.

Si en 2018 Pazo era accionista de la sociedad y funcionario público, ¿por qué no figuran estas acciones entre sus bienes declarados ante la Oficina Anticorrupción? elDiarioAR consultó a Pazo por segunda vez a través de una persona de su entorno, quien respondió que el departamento en Miami y la sociedad son de su esposa, Helguera. Sin embargo, Pazo no explicó por qué figura en el registro público de Miami como accionista de la compañía y por qué no declaró esas acciones en 2018. (...)".

Interrogante: ¿Esto ya fue resuelto?

halbour house condo.webp Halbour House Condo, el condomonio famoso.

--------

Más contenido de Urgente24

Milei, Peña y Lacalle Pou en el Mercosur: "Le pusimos el moño a una negociación"

Javier Milei y el dilema de 10 millones de votos que está perdiendo

Fuerte advertencia por una Navidad y Año Nuevo sin combustibles