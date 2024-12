Pablo Quirno rebana la Cancillería a Gerardo Werthein

Embed Con el Presidente @JMilei y @CarlosGuberman antes de ir al Congreso a presentar el Presupuesto!



Asalto planificado

En verdad, el ministro 'Toto' Caputo ya había decidido apropiarse de la Secretaría de Negociaciones Económicas Internacionales, pese a que Gerardo Werthein es un empresario con conocimiento de los seguros, las telecomunicaciones y otros negocios.

Pero Werthein es de 'otra rosca' en la trama de los negocios vernáculos.

De hecho, 'Toto' Caputo había logrado que Milei le aprobara enviar a esa repartición a Juan Pazo, quien sí integra su grupo de incondicionales ('amisocios', o sea entre amigo y socio).

Sin embargo, en una inesperada suma de poder público, cayó Florencia Misrahi de la cúspide del agente recaudador ARCA, Caputo logró ocupar ese casillero con Pazo -al menos por ahora-, y conservó la luz verde para Negociaciones Económicas Internacionaldes, donde envió a su 'alter ego' Quirno, otro 'amisocio'.

El personaje

Quirno fue director para América Latina de J.P.Morgan, donde trabajó con Luis Caputo. Luego ingresó a la Administración Mauricio Macri como coordinador general de la Secretaría de Finanzas en días de Alfonso Prat Gay. Con 'Toto' Caputo en el BCRA, integró el directorio.

Infobae.com ofreció un ejemplo del perfil relativamente alto que mantiene Quirno -rol que siempre atrae a los libertarios- y recordó que cuando Martín Guzmán cuestionó la emisión de los bopreales y acusó a Economía de “dolarizar la deuda en pesos del Banco Central”, Quirno le respondió que la acusación era una prueba de su “falta de entendimiento de temas básicos” de la economía: “No se dolariza ninguna deuda. Se resuelve el problema de la deuda comercial que dejó el gobierno anterior”.

Días atrás, Quirno tuvo un cruce en la red X con el economista K, Hernán Letcher, por temas de finanzas públicas.

Hernán Letcher: "El 9/1/25 el gobierno debe afrontar pagos por amortización de capital por US$ 2.817 millones. El Secretario Quirno confirmó que utilizará los dólares del Tesoro depositados en el BCRA (US$ 3.567 millones al 27/11). Sin embargo, el problema es que las reservas netas (sin contemplar BOPREALES) al 23/11/24 se ubicaron en US$ 4.188 millones. Si se mantienen en estos niveles, las RIN pasarán a ser negativas por US$ -7.005 millones luego de realizar este pago, lo que podría generar dudas en la sostenibilidad de la política cambiaria".

Pablo Quirno le contestó: "Su propio cuadro indica que se fumaron US$ 20.000 millones de reservas brutas y que nos dejaron con más de US$ 11.000 millones de reservas netas negativas y quieren sembrar dudas de la politica cambiaria cuando tenemos la brecha en sus mínimos históricos. Corréte y no molestes que estamos arreglando (exitosamente) lo que ustedes nos dejaron a todos los argentinos".

Dato no menor: Quirno acompañó a Milei a la reunión bilateral que el Presidente mantuvo con su par chino, Xi Jinping, durante el G20 en Río de Janeiro (Brasil).

luis caputo1.jpg El ministro de Economía, Luis Caputo: gran fin de semana con 2 casilleros más en el tablero libertario.

El área

La Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales fue creada el 07/12/2011 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en reemplazo de la Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales.

Quien estrenó el cargo fue Cecilia Nahón y su jefe de Gabinete fue Marcelo Giusto.

El reemplazo de Nahón lo puso Axel Kicillof: su amigo y colaborador Carlos Alberto Bianco, pero continuó Marcelo Giusto como jefe del staff.

Con Macri llegó al área Horacio Rayser Travers, y su jefe de gabinete, antes de Pablo Hartstein, fue Pablo Quirno hijo.

La Secretaría se articula con 5 objetivos:

Profundizar la integración económica con el Mercosur y América Latina. Al respecto, ahora llega el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea.

Incrementar y diversificar las exportaciones argentinas.

Promover el desarrollo de proyectos de inversión extranjera.

Fortalecer las relaciones económicas bilaterales definidas como estratégicas para Argentina (China, USA, ¿India?).

La representación en negociaciones y foros económicos multilaterales.

Quirno al frente del área, acota en forma significativa el rol de Gerardo Werthein en la Cancillería. Quirno reporta políticamente al ministro 'Toto' Caputo. Habrá que evaluar cómo lo vive Werthein.

