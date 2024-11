Marcelo Longobardi no cede: Guerra con el Gobierno y dudas en Radio Rivadavia

Está en duda la continuidad de Marcelo Longobardi en Radio Rivadavia

En medio de su descargo Marcelo Longobardi, quien hasta el momento aún no ha renovado su contrato para seguir en la reconocida emisora radial perteneciente al empresario Marcelo Fígoli, aseguró que no iba a cambiar sus formas.

“Yo soy solito y tengo un programa de radio. O sea, no creo que dure mucho yo haciendo esto. ¿No? Pero yo no me lo banco más”, dijo molesto el periodista que tras su salida de Radio Mitre en 2021 no logró consolidarse posteriormente ni en CNN Radio como así tampoco en Radio Rivadavia.





Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/CheLibertarian/status/1859232961037513087&partner=&hide_thread=false Longobardi volvió a llorar en Radio Rivadavia. No soporta que la gente se informe y exprese libremente por las redes sociales. Para él @AgustinLaje y @GordoDan_ son un gran peligro.



No puede aceptar que el modelo cambió y los periodistas ya no tienen el monopolio del discurso. pic.twitter.com/t8fdsJhahk — Che Libertarian (@CheLibertarian) November 20, 2024



Asimismo, durante su editorial también se refirió al tema y tras sostener que no cambiará su comportamiento deslizó: "Si me toca pasarla mal, no va a ser la primera vez en mi vida profesional que me ocurra que como consecuencia de mi puntos de vista que son difíciles de cambiar a esta altura del partido en todo caso pasaré malos momentos. Que siempre son pasajeros".

El comunicador sostiene que su continuidad frente al micrófono depende de su enfrentamiento con el oficialismo. Sin embargo desde el medio de comunicación señalan que el contrato del conductor debe ser proporcional a los ingresos que genera un programa y su pelea no solo influye en la caída de acuerdos comerciales con importantes firmas como YPF, sino también en la reducción de pauta oficial.

------------------

Más contenido en Urgente24:

Un tenedor libre barato y con mucha variedad a 45 minutos de CABA

Las termas naturales que son un paraíso en Argentina

Jubilados: Los medicamentos subieron 200%; PAMI redujo la cobertura y la fórmula de Milei los liquida. Fin

Furor por Magis TV la APK que te deja ver todo gratis

Finalissima: Fecha confirmada, suena nueva sede