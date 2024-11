Otro descartado para Radio Mitre: Nelson Castro renovó con Radio Rivadavia

El periodista se mostró muy agradecido con Marcelo Fígoli, el titular del Grupo Alpha, como así también con la CEO Silvia Marino y el gerente artístico y de programación de Radio Rivadavia, Jonatan Andreani: "Es el espíritu que aquí hay, para mí es clave".

La palabra de Diego Leuco tras confirmar su renuncia en Radio Mitre: "Una pausa"

Además de la baja de Jorge Lanata para el año que viene y el muy factible receso que se tomará Tato Young, esta semana se confirmó que Diego Leuco también dejará Radio Mitre el próximo año. El periodista y conductor explicó sus motivos en diálogo con La Nación.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/pablomontagna/status/1854208073776136234?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1854208073776136234%7Ctwgr%5E7005efae86de4138a617e385ccf12eea6e8a2c8c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fla-palabra-diego-leuco-confirmar-su-renuncia-radio-mitre-una-pausa-n589358&partner=&hide_thread=false Luego de 11 años a fin de año Diego Leuco deja Mitre



Por el momento en 2025 se dedicara a full a Luzu TV, Resumido y La Peña de Morfi@diegoleuco @Resumidoinfo @radiomitre @MorfiTelefe #lapeñademorfi #LuzuTv #Resumido #DiegoALaTarde #AntesDeNadie pic.twitter.com/0sEiYw2ovX — Pablo Montagna (@pablomontagna) November 6, 2024

Luego de once años trabajando en la emisora del Grupo Clarín, Leuco decidió dar un paso al costado para dedicarse a otros proyectos.

Cabe destacar que el conductor conduce Antes que nadie, de lunes a viernes, de 8:00 a 10:00 por Luzu TV y además, todos los domingos, está al frente de La peña de morfi en la pantalla de Telefe.

Pero además, Leuco está al frente de otro gran proyecto: ”Estoy dirigiendo Resumido, un proyecto que me entusiasma mucho, que me presenta el desafío de hacer algo que nunca había hecho, que me permite tal vez aprovechar muchas herramientas que fui adquiriendo en tantos años haciendo aire para hacer un aporte desde otro lugar, que es el de productor, una faceta que me encanta y que siempre desarrollé, pero para proyectos que me incluían en la pantalla. Ahora quiero tener más tiempo para hacer cosas o productos para otros”.

Leuco desembarcó en Mitre en 2014 como columnista de Lanata sin filtro. En 2015 comenzó con la conducción del ciclo Volviendo a casa y en 2021, tras dejar el programa de Lanata, estrenó su propio ciclo llamado Diego a la tarde.

-------

Más contenido en Urgente24:

"Brutal": La asombrosa reacción de David Bisbal con el público argentino

Con Javier Milei, seguirá la Emergencia Energética hasta julio de 2025

Protesta en la Quinta de Olivos contra la motosierra en Discapacidad