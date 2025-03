Síntomas de un margen de maniobra más reducido

En principio, los negociadores oficiales -señalan al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al secretario de Trabajo, Julio Cordero- tratarán de conseguir de sus interlocutores -se nombra principalmente a Héctor Daer (Sanidad) y Gerardo Martínez (UOCRA)- que no se corte el transporte público durante la jornada de protesta. Específicamente los colectivos. Se intentaría evitar, por un lado, la imagen de una Ciudad desierta; por el otro, que el malhumor de la gente que quiera ir a trabajar y se vea impedida se traslade al Gobierno. El Ejecutivo cuenta con una ventaja: la UTA, el sindicato de los colectiveros, no confirmó aún su adhesión al paro del 10/04. Tiene, de todas formas, un problema en un plazo menor: la organización que lidera Roberto Fernández amenaza con su propia huelga este 28/03 si es que en la audiencia de 2 días antes no se alcanza un acuerdo salarial con la patronal.