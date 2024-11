Baby Etchecopar se metió en la polémica y destrozó a Wanda Nara: "Vergüenza ajena"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1860009930259943692&partner=&hide_thread=false Baby Etchecopar sobre el "Wandagate": "Wanda Nara da vergüenza ajena", y dijo: "Siempre hace puterío, quilombo, conventillo"



En diálogo con el magazine conducido por Florencia de la V el conductor no se privó de nada y declaró: "Yo me acuerdo que en algunas épocas se corrían a figuras grosas, a [Ricardo] Darín, a Susana [Giménez], hoy corremos a esta piba, que con todo respeto, la hicimos nosotros, no es nada". Además, aseguró: "Hoy hablábamos con mi mujer que nos da vergüenza ajena".