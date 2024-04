Entre Pilar Rahola y Hugo Macchiavelli no hacen 1

Guerras informativas

Pilar Rahola participa, aparentemente, de la guerra psicológica / informativa entre Irán e Israel. Ella 'opera' en el capítulo Hispanoamérica.

Por ese motivo, Rahola se hizo presente en la Organización de Estados Americanos (la devaluada OEA), a cargo del polémico Luis Almagro, despedido del Partido Socialista de Uruguay, y abandonado por Pepe Mujica.

Embed Mi conferencia en la @OEA_oficial en Washington

sobre la estrategia de infiltración económica, militar, política y mediática de Irán en toda Latinoamericahttps://t.co/V7U1BvTdVB — Pilar Rahola (@RaholaOficial) April 13, 2024

La curva de Luis Almagro, hoy día un ferviente pro estadounidense en la OEA, tiene alguna similitud con la de Rahola, quien comenzó en Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), cofundó el frustrado y frustrante Partit per la Independència, giró hacia Convergencia Democrática de Cataluña (CDC)y hoy sólo le queda la idea de heredar, aunque con muchas menos luces, el legado de Oriana Fallaci como enemiga del Islam ("El Islam es una charca", remember?).

Rahola profesa, pese a su agnosticismo, una defensa de Israel, que es un Estado judío (o sea creyente).

¿Qué hace Macchiavelli inmerso en todo eso?

Mucho más interesante es el posteo del politólogo Mario Riorda, planteando la paradójica del domingo 14/04 por la mañana:

Embed DESDE IRAN: "Consideramos que el ataque a nuestra sede en Damasco ha sido vengado… Hemos alcanzado todos los objetivos y dejado fuera de servicio un centro de inteligencia y una base aérea de Israel".

DESDE ISRAEL: “Hemos conseguido destruir a casi todos los drones y misiles en… — maRIO rioRDA (@maRIOrioRDA) April 14, 2024

El Lado B

La guerra informativa no tiene tregua. Irán ya difundió su fundamento para contraatacar a Israel: el bombardeo del consulado iraní en Damasco (Siria), contraviniendo la Convención de Viena (Austria) sobre el statu-quo de sedes diplomáticas (artículo 2do).

En cuanto a Israel, niega que sea un contraataque porque ahora dice que Hamas atacó el 07/101/2023 con financiación iraní, algo incomprobable porque ya hubieran exhibido los documentos ante el Consejo de Seguridad de la ONU, al que convocaron el domingo 14/04.

La posición de Urgente24 es conocida:

El hecho de que aún no haya logrado su objetivo de erradicar a Hamás y liberar a los rehenes del 07/10/2023 es embarazoso para el gobierno de Benjamin Netanyahu. Además, la reacción internacional casi unificada contra Israel por sus acciones militares en Gaza han provocado una situación insostenible pero una retirada significaría un suicidio político para la coalición que lidera el Likud. Una posible ruta de salida era provocar al a menudo torpe gobierno iraní hacia una escalada importante y forzando a Washington DC a no abandonar a Israel. Joe Biden permitió esta posibilidad cuando en una telefonferencia con Netanyahu añadió que USA se defendería de “las amenazas públicas iraníes contra Israel y el pueblo israelí”. De inmediato, Israel advirtió a Irán que podría llevar las cosas a un “nuevo nivel” si tomaba represalias por el ataque aéreo en Damasco. Pero Irán no podía dejar de tomar represalias. Pero un paso en falso estratégico por parte del gobierno iraní, garantizaría la supervivencia política de Netanyahu. El hecho de que aún no haya logrado su objetivo de erradicar a Hamás y liberar a los rehenes del 07/10/2023 es embarazoso para el gobierno de Benjamin Netanyahu. Además, la reacción internacional casi unificada contra Israel por sus acciones militares en Gaza han provocado una situación insostenible pero una retirada significaría un suicidio político para la coalición que lidera el Likud. Una posible ruta de salida era provocar al a menudo torpe gobierno iraní hacia una escalada importante y forzando a Washington DC a no abandonar a Israel. Joe Biden permitió esta posibilidad cuando en una telefonferencia con Netanyahu añadió que USA se defendería de “las amenazas públicas iraníes contra Israel y el pueblo israelí”. De inmediato, Israel advirtió a Irán que podría llevar las cosas a un “nuevo nivel” si tomaba represalias por el ataque aéreo en Damasco. Pero Irán no podía dejar de tomar represalias. Pero un paso en falso estratégico por parte del gobierno iraní, garantizaría la supervivencia política de Netanyahu.

Sin embargo, desde Israel se cuestiona este enfoque en boca de una referente política. Esto obliga a Urgente24 a defender, no a la dirigente política, sino a la línea editorial que se sigue en este tema:

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/U24noticias/status/1779507206712443114&partner=&hide_thread=false No vemos nada de aberrante @GabyLob en la declaracion de @vaninabiasi Basta con leer la prensa israeli de las semanas recientes, con las movilizaciones que Ud. parece ignorar en su web propagandística. La guerra es algo demasiado complejo para banalizarlo. https://t.co/fhLnQ2XR7s — Urgente24.com (@U24noticias) April 14, 2024

