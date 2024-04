La 'Causa AMIA' termina en la CSJN, igual que 'Embajada de Israel'

Los camaristas federales Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Angela Ledesma no ignoran que fallaron en la 'Causa AMIA' en horas de gran tensión en Medio Oriente. Luego de haber bombardeado el consulado de Irán en Damasco (Siria), una acción acusada por muchos de terrorista (porque no fue oficial), Israel teme la venganza iraní, y el tema consume las noticias de la región. Tal como sucede desde el inicio de la 'Causa AMIA', la Justicia argentina queda pendiente de las necesidades geopolíticas más allá de la Argentina. La mayoría de los políticos y periodistas argentos no comprenden el mundo más allá de sus ombligos.