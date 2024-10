Récord en las importaciones de soja (superan las 700.000 toneladas)

image.png

Soja: Mercado de futuros y máximos en nuevas cosechas

A pesar de este contexto, el mercado de futuros comenzó a mostrar una mayor actividad en la segunda mitad de septiembre. El volumen de operaciones en la plataforma Matba-Rofex para la nueva cosecha de soja aumentó significativamente, con 326.600 toneladas operadas en la última semana, marcando un incremento del 45% respecto de la semana anterior. Este aumento de la actividad estuvo acompañado por un alza en los precios: el contrato con vencimiento en mayo subió un 5% desde el 17 de septiembre, alcanzando un máximo de US$ 301,7 por tonelada, el valor más alto desde junio.

image.png

El contrato de soja con vencimiento en noviembre también experimentó un aumento del 5,8%, ajustando a US$ 326 por tonelada, un máximo de casi cuatro meses. Este movimiento refleja la creciente demanda en el mercado y el optimismo de los operadores respecto a la próxima campaña.

El maíz sigue la tendencia

El maíz no se quedó atrás en esta tendencia alcista. Los contratos con vencimiento en abril y julio también superaron las 300.000 toneladas operadas la semana pasada. En términos de precios, el maíz con vencimiento en abril subió un 6,4%, alcanzando los US$ 188,9 por tonelada, mientras que el contrato de julio tocó los US$ 183,4 por tonelada.

Este aumento en los precios del maíz está impulsado por los riesgos climáticos en los suelos, que afectan el avance de la siembra. Las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional continúan mostrando lluvias por debajo de lo normal y temperaturas superiores al promedio, lo que podría retrasar las expectativas de siembra de maíz temprano. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca reportó que al día de ayer se sembró solo el 10% del área estimada, con un atraso del 1,8 p.p. respecto de la campaña anterior.

image.png

Sorpresas en los informes del USDA

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) sorprendió al mercado con su informe trimestral de "Stocks de Granos". Los stocks de maíz al 1° de septiembre alcanzaron las 44,7 Mt, marcando un aumento del 29% interanual. Sin embargo, esta cifra se ubicó 2,1 Mt por debajo de lo esperado por el mercado, lo que generó un fuerte repunte en los precios, alcanzando máximos desde junio.

La posición neta vendida de los fondos especulativos en maíz también sufrió un ajuste significativo, con una reducción del 54,7% en tres días. La posición neta vendida de los fondos especulativos en maíz también sufrió un ajuste significativo, con una reducción del 54,7% en tres días.

Por el lado de la soja, los stocks al 1° de septiembre se ubicaron en 9,3 Mt, lo que también marca un aumento del 29% respecto al año anterior. Aunque esta cifra estuvo 300.000 toneladas por debajo de las expectativas del mercado, los precios de la soja se mantuvieron estables, oscilando alrededor de los US$ 388 por tonelada, ya que los operadores están atentos a las condiciones climáticas en Brasil, que podrían influir en el mercado en las próximas semanas.

Más contenido de Urgente24

BCRA: Los depósitos en dólares de los privados caen US$ 154 MM

El FMI, la OMS y el Banco Mundial ya se preparan para futuras pandemias

Alejandro Fantino brindó detalles sobre su causa contra Mirtha Legrand/Ignacio Viale

"En Once se terminó la joda": Qué hizo el gobierno porteño para terminar con los manteros