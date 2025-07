Al-Hilal: La sorpresa del Mundial de Clubes que anticipó Golazo24

Este equipo tiene figuras como Bono (el arquero marroquí, no el cantante irlandés), Koulibaly (ex Chelsea), el brasileño Renan Lodi, Joao Cancelo, Milinkovic-Savic, entre otros. Esa es la base, sumada a Filippo Inzaghi dando órdenes como DT, hacen que su empate con Real Madrid o su victoria por 4 a 3 ante Manchester City en octavos de final no sea sorprendente, ahora veremos hasta donde llega.

image.png Cristiano Ronaldo sigue vigente, en esta temporada ganó la Nations League con Portugal.

Cristiano Ronaldo tenía razón

Más allá que sus declaraciones suelen ser muy egocéntricas hay en algo que Cristiano Ronaldo tenía razón, la liga de Arabia Saudita no es la MLS. En este Mundial de Clubes quedó demostrado que los clubes de Estados Unidos no dieron la talla, lo del Inter de Miami fue un casi milagro, que de no ser por Lionel Messi no hubiera sucedido. El único club de Arabia Saudita llegó más lejos que los 3 norteamericanos (Inter Miami, Los Ángeles FC y Seattle Sunders).

Cristiano Ronaldo dijo hace tiempo que la Liga de Arabia Saudita estaba en ascenso y que era mucho mejor que la MLS, sus palabras se confirmaron con los resultados de este Mundial de Clubes. El astro portugués recibió una oferta del Al-Hilal para jugar el Mundial de Clubes, pero debido a la extensa temporada el delantero declinó la oferta y prefirió salir de vacaciones.

Veremos hasta donde llega el club árabe, nuestro pronóstico fue cuartos de final, donde ya está y jugará el viernes a las 16hs de Argentina ante Fluminense por un pase a semifinales. Veremos hasta donde llega la historia del Al-Hilal.

+ de Golazo24

Ángel Di María confiesa cuanto tiempo jugará en Rosario Central

Arsene Wenger: Increíbles declaraciones sobre Lionel Messi

Juan Román Riquelme tiene a su propio Manuel Adorni: Facundo Pérez