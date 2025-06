El equipo que será la sorpresa del Mundial de Clubes

inzaghi.jpeg Simone Inzaghi, entrenador recientemente contratado por Al-Hilal y que estará en el Mundial de Clubes.

Pero no en la única figura de renombre, ya que en las filas del club árabe ya están Bono (el arquero marroquí, no el cantante irlandés), Koulibaly (ex Chelsea), el brasileño Renan Lodi, Joao Cancelo, Milinkovic-Savic, entre otros. Todos ellos se sumarán a las órdenes de Inzaghi. Pero hay dos figuras mundiales, una de ellas será el pase del Mundial de Clubes, que arribarán.