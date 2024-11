¿Alcanza ser militante para ocupar un cargo en Cancillería?

Perfil en X

En la red X la funcionaria sostiene que “sin meritocracia y libertad no hay destino”. Con identificación plena con el Gobierno, apoyo a Israel y a la política exterior mileista, afirma que “la diplomacia necesita cambiar en forma urgente. En tiempos de verdades descarnadas jugarse será vital. What a time to be alive. Si la Argentina entiende lo que vale, somos el UNO”, afirma.

También subió posteos elogiosos hacia el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo y también retuiteó posteos de Sotelo, en uno de los cuales el secretario publicó una foto con el ultimátum presidencial a los diplomáticos para que se alineen con la política oficial en los organismos internacionales, o de lo contrario den un paso al costado.

