Gerardo Werthein recomienda Amazon, no Mercado Libre: ¿...?

Con respecto al futuro representante de nuestro país en Washington, él sostuvo:

“Al futuro embajador lo está evaluando el Presidente de la Nación. Estamos pensando en candidatos que no son los que se están barajando”.

Argentina le exporta US$ 10.000 millones por año a Estados Unidos pero México le vende casi 50 veces más. Tenemos que pensar en grande y duplicar o triplicar nuestras ventas a USA.

Bueno, Werthein debería conocer que existe un North America For Trade Agreement o NAFTA, que es el mercado que aglutina a Canadá, USA y México. En tanto Argentina no sólo no participaría nunca del NAFTA por una cuestión geográfica sino que tiene su propia asociación que se llama Mercosur, y de la que participan Brasil, Uruguay y Paraguay.

