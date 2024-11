Rogelio Frigerio avanzó en la reforma política y electoral, con ruptura en el PJ

El caso Cresto

Mauro Godein (JxER) expresó: “Soy parte del movimiento vecinalista, que viene bregando por la reforma del sistema electoral y fundamentalmente por cambiar la boleta sábana por la Boleta Única de Papel, que le da al elector mayor libertad para votar a quien quiere y no a quien no quiere y viene a transparentar el sistema electoral”.

Luego Godein indicó que “a los partidos chicos hay algunas reformas que no los benefician", pero acompañó el proyecto “en nombre del vecinalismo”.

Jorge Maier (JxER), desde el partido Movimiento Social Entrerriano, apoyó la reforma. Destacó que fue la primera vez que las comisiones salieron de Paraná para el debate.

Dato muy interesante: el diputado provincial Enrique Tomás Cresto, quien no pudo estar presente en el recinto durante la sesión, expresó su respaldo a la mayoría.

Su Agrupación 'Libre, Justa y Soberana' expresó, según la web El Entre Ríos: “Aún lejos de los calendarios electorales y sin que los matices políticos nos impidan respaldar lo que está bien, el compromiso de nuestra agrupación es acompañar las decisiones que fortalezcan la representación, la transparencia y la confianza de los entrerrianos en su sistema político y electoral, manteniendo siempre como norte el bienestar de nuestra provincia y su gente. La Reforma Política debe priorizar el fortalecimiento de la democracia y la transparencia de los procesos”.

Los de Cresto recordaron: “Venimos manifestando, desde el seno del peronismo, la necesidad de cambios de raíz que garanticen la representatividad de las minorías, abaraten los costos de las campañas, transparenten las vías de financiamiento a los partidos y agilicen los procesos en función de las actuales posibilidades operativas y tecnológicas”.

El PJ

En cambio la titular del bloque del PJ, Laura Stratta, expresó algo diferente: “La iniciativa es prioridad del gobierno provincial, pero no forma parte de la agenda de los ciudadanos. Puedo comprender el apuro que tenía el gobierno nacional actual para aprobar la BUP, que comenzará a regir el año que viene. Pero tanto apuro del gobierno provincial por una ley que comenzará a regir en el 2027 llama la atención. El gobierno provincial tiene un particular interés por mirar y emular lo que hacen sus vecinos de la Región Centro. Para llevar adelante su reforma electoral, Córdoba conformó una comisión especial para tratar el proyecto que se reunió 14 veces en 6 meses. Y en Santa Fe la discusión legislativa llevó más de 20 meses. Aquí en 3 meses quieren sacar una media sanción y sostienen que fue mucho el tiempo de debate y análisis. No somos una escribanía del Poder Ejecutivo a los que tenemos que decir siempre que sí y aceptar los ritmos y tiempos que nos imponen. Dicen que esta ley es un avance, que moderniza. Pero lo cierto es que el único avance claro y significativo es la implementación de la boleta única, aunque su diseño también nos hace ruido”.

Curioso: coincidió en parte con el PJ, Roque Fleitas (La Libertad Avanza): “Hay un gran ausente en este debate que es el ciudadano común, por eso no vamos a acompañar las PASO. Tampoco el financiamiento a los partidos políticos”.

Andrea Zoff precisó las objeciones del PJ:

no se prevé la creación de la Dirección Provincial Electoral,

tampoco contratar espacios publicitarios para las campañas sino aportes dinerarios a los partidos;

contempla la publicidad en redes sociales y el pegado de candidaturas sin restricciones, y

propone un diseño de las BUP para que sea igual a la boleta nacional.

Liliana Salinas (Partido Conservador Popular), apoyó la iniciativa: “Estoy convencida de que esta reforma es necesaria. Creo en este proyecto”.

Julia Calleros (Fe y Libertad): "Celebro la incorporación de la Boleta Única" y anunció su voto a favor en general, pero en contra en particular contra el sistema de pegados.

