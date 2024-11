Corte Suprema: Francos no descartó una candidata mujer "si no avanzan" los pliegos de Lijo y Mansilla

Por otro lado, Francos ratificó la posibilidad de que los nuevos integrantes de la Corte se designen por decreto. "No lo descarto si la Corte se queda en una situación cercana a la acéfalía", dijo en alusión a que en diciembre el máximo tribunal quedará apenas con 3 miembros, por la jubilación de Juan Carlos Maqueda, lo que demandará -si no se completan las vacantes- la convocatoria a conjueces en caso de no lograrse la unanimidad en los fallos.