Oriana Sabatini le tiró un palito a su tía: "A mí no me faltó nadie a mi casamiento"

"A mí no me faltó nadie": Oriana Sabatini pone los puntos claros

Oriana Sabatini despejó los rumores que apuntaban a que no había invitado a su tía Gabriela Sabatini a su casamiento. En diálogo con LAM, explicó: “Lo escuché a Ángel decir que no le había mandado invitación a mi tía, pero esta vez se equivocó. Estuve a punto de mandarle las capturas para que vea que no tengo ningún problema con ella”. Aunque reconoció estar dolida, afirmó que respeta las decisiones ajenas: "Es triste que la poca familia que tengo en Argentina no haya estado". Y concluyó: " Cada uno con lo suyo, a mí no me faltó nadie en mi casamiento. Si no querés estar no voy a obligar a nadie a que esté en mi vida si no lo quiere".