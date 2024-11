PJ por una nueva alternativa política (que no es CFK)

200 referentes del peronismo de 19 provincias, entre ellos 8 ex gobernadores, legisladores y ex legisladores nacionales y provinciales e intendentes y ex intendentes, compartieron una jornada de trabajo en un salón del gremio gastronómico (UTGRAH) de Ciudad de Buenos Aires. El encuentro, coordinado por los ex gobernadores Ramón Puerta (Misiones), Vicente Joga (Formosa) y el ex diputado nacional Emilio Martínez Garbino (Entre Ríos), incluyó una fuerte autocrítica, y se coincidió en la necesidad de impulsar una nueva alternativa política.