LEILA GIANNI VS JUAN ABAL MEDINA

La abogada cruzó al ex jefe de gabinete por decir "no llego a fin de mes" pero usa autos de alta gama

"En las redes llorás porque no llegás a fin de mes. Pero, cuando entraste al canal, tenías un autito que no parecía que no llegabas a fin de mes..." denunció la abogada Leila Gianni.